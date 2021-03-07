Снег и дождь ожидаются в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы без осадков

Новости 116 0
Народный контроль в версии от Токаева Народный контроль в версии от Токаева
3887

Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ – Снег и дождь ожидаются в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -4-6.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью +1+3.

Похожие материалы:

  1. Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы – дождь
  2. Погода без осадков ожидается в воскресенье в Нур-Султане, дождь в Шымкенте и Алматы
  3. Дождь и снег ожидаются во вторник на большей части территории Казахстана
  4. Снег ожидается в воскресенье в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков
  5. Снег ожидается в понедельник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков