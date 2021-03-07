Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ – Снег и дождь ожидаются в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -4-6.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью +1+3.