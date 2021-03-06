Ветераны авиации обратились к Назарбаеву, Токаеву и Мусабаеву

Алматы. 6 марта. КазТАГ – Ветераны авиации обратились к первому президенту Нурсултану Назарбаеву, главе государства Касым-Жомарту Токаеву и сенатору, известному космонавту Талгату Мусабаеву, сообщает корреспондент агентства.

«Разрешите обратиться к вам как основателю нашего государства от имени ветеранов и работников гражданской авиации, обеспокоенных ситуацией, складывающейся в отрасли.

В 2015 году вы предложили комплексный план по претворению в жизнь институциональных реформ в Казахстане — План нации «100 конкретных шагов», 68-й шаг которого предполагает «Улучшение эффективности государственного регулирования авиаперевозок для повышения привлекательности авиатранзита через Казахстан. Деятельность Комитета гражданской авиации будет ориентирована на модели Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства безопасности авиации ЕС. Вы правы, так как в мире приняты требования ИКАО, что государственные функции по сертификации и надзору в гражданской авиации должны быть разделены между разными государственными органами», — говорится в обращении.

Отмечается, что для исполнения поручений были внесены изменения и дополнения в Закон РК от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (далее — Закон), которым создали уполномоченную организацию в сфере Гражданской авиации, призванная помогать комитету гражданской авиации (КГА) выполнять государственные функции по сертификации и надзору в гражданской авиации, а не заменять его.

«Но фактически создали субъект коммерции — АО «Авиационная администрация Казахстана» (АО «ААК»), которому КГА своими внутренними документами передал сертификацию и надзор в Гражданской авиации, чем самоустранился от исполнения возложенных на него государственных функций, нарушил закон и извратил смысл 68-го шага Плана нации, где про субъект коммерции нет ни слова. Также для дальнейшей легализации своих действий и введения в заблуждение руководства страны, авиационные чиновники из КГА внесли в Указ президента РК от 7 сентября 1999 года № 205 «Об упорядочении государственных контрольных и надзорных функций», согласно которому «запрещена передача государственных контрольных и надзорных функций государственным предприятиям и иным организациям, не имеющим статуса государственного органа», внесли пункт 3-1., которым исключили действие данного Указа на сферу гражданской авиации, но при этом сделали отсылку на вышеупомянутый Закон, в котором государственные функции по сертификации и надзору все равно закреплены за уполномоченным органом в сфере гражданской авиации – то есть КГА», — сообщается в обращении.

Также ветераны гражданской авиации отмечают, что уполномоченной организации в сфере гражданской авиации (АО «ААК»), чиновниками были заложены коррупционные риски, когда финансирование осуществляется за счет прибыли поднадзорной организации РГП «Казаэронавигация»), что сломало принцип независимости и значительно ухудшило финансово-экономическое состояние РГП «Казаэронавигация», а значительные финансовые средства вместо обновления аэронавигационного оборудования, тратятся на содержание АО «ААК».

«Но и на этом чиновники из КГА не успокаиваются и спешно пытаются внести изменения в законы для легализации содержания АО «ААК» за счет субъектов отрасли. Так, в законопроекты протаскивают нормы, позволяющие АО «ААК» осуществлять закуп услуг и материально-технического оборудования без проведения обязательного для всех процедур госзакупок у производителей и поставщиков услуг казахстанского происхождения. Таким образом, в настоящее время государственные функции по сертификации и надзору в гражданской авиации исполняет предприятие, не имеющее статуса государственного органа и увлекающееся репрессивными методами работы», — возмущены авиаторы.

Также не нравится ветеранам и тот факт, что «КГА планирует передать чисто государственные функции по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в АО «ААК», что вообще грубо нарушает требования как ИКАО, так и Европейского по безопасности полетов (EASA)».

«Так, ИКАО требует, чтобы функции расследования авиационных происшествий и инцидентов были только в ведении государства и были полностью независимы от уполномоченных органов в сфере гражданской авиации, т.к. это обеспечивает полноту и объективность расследований и исключает риски самоуправства, коррупции, превышения и злоупотребления полномочиями при выполнении государственных функций в гражданской авиации. Также для обеспечения реальной независимости ИКАО рекомендует передачу государственных функций по расследованию в органы по ЧС или в региональные межгосударственные организации, такие как МАК СНГ или подобные ему международные организации», — отмечается в обращении.

Учитывая сложившуюся ситуацию и планы, у авиаторов «встает вопрос о самой системе обеспечения безопасности полетов в гражданской авиации Республике Казахстан, от которой также зависит уровень национальной безопасности и обороноспособности страны, так как авиация (в том числе гражданская) и ее высокий инфраструктурный, технический и кадровый потенциал — это есть стратегический ресурс государства».

«Мы авиационные специалисты, как патриоты своей страны, обеспокоены кадровой политикой в гражданской авиации, когда ее национальные предприятия и подразделения возглавляют непонятно откуда взявшиеся малограмотные заграничные специалисты с полицейским и другим «мутным» прошлым, которых интересуют только богатые ресурсы Казахстана, но не интересуют его народ и его будущее. Неужели среди 18 млн казахстанских сынов и дочерей не найдутся достойные, скромные, честные и образованные авиаторы старшего, среднего и младшего поколений, живущие ради своей Родины и своего Народа, которые могут возглавить и повести вперед нашу казахстанскую авиацию, у которой есть замечательное прошлое, свои славные традиции и великое будущее?» — задаются вопросом обратившиеся.

В заключение специалисты просят поддержать их следующие инициативы:

1 Вернуть государственные функции по контролю и надзору в Гражданской авиации в государственный орган — КГА.

2 Присвоить АО «ААК» статус государственного органа со всеми вытекающими последствиями и ответственностью, возложив на него исполнение государственных функций по сертификации в гражданской авиации.

3 Передать государственные функции по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в ведение министерства по ЧС Республики Казахстан.

4 Рассмотреть возможность передачи государственных функций по расследованию авиационных происшествий в Межгосударственный Авиационный Комитет стран СНГ или в другие международные организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, в которых Республика Казахстан состоит как субъект международного права.

Всего было собрано более 30 подписей. Одним из тех, кто подписал данное обращение стал президент авиакомпании Asia Continental Avialines, академик международной академии информатизации Рушидин Кичиков. Его опыт в авиации – более 40 лет. По его словам, это уже второе обращение к первым лицам Казахстана. До этого письмо адресовалось Назарбаеву.

«Гражданская авиация — это резерв военно-воздушных сил любой страны. Мы все офицеры военно-воздушных сил. (…) Создается сейчас какая-то якобы британская модель в гражданской авиации. Но приврали немного. Там государственная корпорация. (…) За державу обидно. Мы что, английская колония? Почему мы должны подчиняться какому-то непонятному пилоту? (…) Года два назад написали письмо, подписали его, направили президенту первому. Но, по-моему, до него это так и не донесли. Оно ходило по сетям, по WhatsApp, что не должно быть так, должен государственный орган заниматься авиацией, а не АО или ассоциация должна быть, или министерство транспорта и коммуникаций на худой конец. Но результата не принесло», — сказал Кичиков.

Редакция МИА КазТАГ за комментариями обратилась в пресс-службы министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также в комитет гражданской авиации. В КГА посоветовали обратиться непосредственно в МИИР РК.

Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что более Т40 млрд потеряло

РГП «Казаэронавигация» в Bank RBK и Qazaq Banki при переориентации казахстанской авиации на британскую модель.

Еще ранее редакция со ссылкой на источник сообщало, что президента Токаева предупреждали о проблемах в гражданской авиации еще в середине 2019 года, и он даже давал поручение правительству принять конкретные меры, однако авторы письма в итоге получили формальный ответ. Как уточнил источник, обращение было направлено президенту Казахстана еще в середине 2019 года. В нем казахстанские авиаторы просят также главу государства наложить мораторий на создание АО «Авиационная администрация Казахстана».

АО «Авиационная администрация Казахстана» начала работу 1 августа 2019 года. С момента создания авиаадминистрацию возглавляет гражданин Великобритании Питер Гриффитс.