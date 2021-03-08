Нур-Султан. 8 марта. КазТАГ – Единую образовательную онлайн-платформу обещают запустить в Казахстане уже в апреле, передает корреспондент агентства.

«Министерством образования и науки разработана Единая интегрированная образовательная онлайн-платформа (ЕИОП), служащая единым окном авторизации для всех участников образовательного процесса и охватывающая все этапы: от планирования урока до оценивания ученика и выполнения им домашнего задания. Запуск ЕИОП с охватом всех школ будет осуществлен с апреля текущего года», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на соответствующий запрос депутатов сената.

Он добавил, что в соответствии с договором о государственно-частном партнерстве (ГЧП) от 26 января 2018 года в автоматизированной информационной системе (АИС) Kundelik на бесплатной основе предоставляется функционал по посещению, оцениванию, домашним заданиям, поурочным календарным планам.

«В настоящее время к АИС Kundelik подключено 6174 школы (83%), 362 892 учителя (99%), 3 131 598 учеников (85,3%), 2 465 873 родителя. Также организациями образования используются платные информационные системы, такие как BilimLand, Daryn.Online, «Сфера» и другие. При этом, в информационной системе BilimLand функционалы по ведению расписания, конструкторам тестовых задач, суммативному оцениванию за раздел (СОР) и за четверть (СОЧ) предоставляются на бесплатной основе. В информационных системах «Сфера», Daryn.Online функции по ведению электронных журналов и дневников отсутствуют», — говорится в ответе.

Как пояснил премьер, к объектам испытаний, подлежащим обязательным испытаниям на соответствие требованиям информационной безопасности, относятся негосударственные информационные системы, предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов, осуществления государственных функций и оказания государственных услуг.

«Для реализации образовательных сервисов интернет-платформам, которые обрабатывают персональные данные, необходимо иметь сертификат или аттестацию по информационной безопасности. Кроме того, интернет-платформам для получения сертификата необходимо представить перечень информации для прохождения процедуры сертификации программного обеспечения на соответствие требованиям информационной безопасности согласно оценочному уровню доверия. Также обязательным требованием для интернет-платформ является прохождение нагрузочных испытаний, которое включает в себя оценку соблюдения доступности, целостности и конфиденциальности объекта испытаний, выявляет параметры фактической нагрузочной способности объекта испытаний», — уточнил глава кабмипна.

В связи с этим, добавил он, «на сегодня указанные интернет-платформы на стадии прохождения аттестации на соответствие требованиям информационной безопасности».

«Персональные данные – сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе. Совокупность персональных данных (Ф.И.О., ИИН, дата рождения) относится к информации ограниченного распространения и хранится только в системе Национальной образовательной базы данных (НОБД), отнесенной к критически важным объектам информатизации и защищается в соответствии с установленными требованиями. Запуск ЕИОП позволит исключить сбор и хранение персональных данных в негосударственных информационных системах путем идентификации контингента по присвоенным участникам в НОБД единым ID», — заключил Мамин.