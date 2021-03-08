Кабмин считает нецелесообразным создание в Казахстане агентства по ветеринарии

Нур-Султан. 8 марта. КазТАГ – Правительство считает нецелесообразным создание в Казахстане агентства по ветеринарии, передает корреспондент агентства.

«Создание агентства предполагает увеличение количества штатных единиц. При этом, согласно посланию главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года было поручено ускорить сроки сокращения государственного аппарата и работников квазигосударственного сектора. В этой связи правительство считает создание агентства по ветеринарии нецелесообразным», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на соответствующий запрос депутатов мажилиса.

По его словам, в 2019 году в целях реализации основных задач по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия, охраны здоровья населения от болезней общих для животных и человека, охраны территории от заноса и распространения заразных и экзотических болезней, безопасности продукции и сырья животного происхождения приняты и реализуются необходимые меры:

— созданы вертикали ветеринарного контроля по принципу «центр-областьрайон» с возвратом контрольных функций от местных исполнительных органов (МИО, акиматы) и комитета государственных доходов министерства финансов в комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства. Организованы и функционируют 32 ветеринарных контрольных поста на приграничной территории государственной границы с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, что дает возможность проводить постоянный ветеринарный контроль по всему периметру государственной границы;

— созданы вертикали ветеринарной службы МИО по принципу «область-район-село» (осуществляет реализационные функции в области ветеринарии), путем создания их вертикальной подчиненности за счет сосредоточенности ветеринарных подразделений на уровне области с возможностью иметь представителей на уровне районов, городов областного значения, а также подчиненности государственных ветеринарных организаций областному уровню.

«При этом, с возвратом контрольно-надзорных функций в области ветеринарии от МИО в комитет передано 694 штатных единицы, которые трудоустроены в соответствующие территориальные инспекции Комитета. Наряду с этим, на сегодняшний день продолжается работа по усовершенствованию структуры управления ветеринарной отрасли», — добавил премьер.

Как заверил премьер, для дальнейшего укрепления и развития ветеринарной службы, а также по имеющимся вопросам в области ветеринарии, во исполнение поручения президента разработаны комплексные меры по развитию и укреплению ветеринарной службы на 2021-2023 годы , которые предусматривают реализацию мероприятий по прослеживаемости животных, продукции и сырья животного происхождения, обороту ветеринарных препаратов, прогнозированию болезней животных, подготовке и обеспечению качественного кадрового состава в сфере ветеринарии, а также повышению квалификации действующих ветеринарных специалистов и инспекторов, цифровизации в сфере ветеринарии, повышению эффективности деятельности ветеринарной службы.

«На сегодняшний день местными исполнительными органами создано 203 ветеринарных станции в районах с 2319 ветеринарными пунктами в сельских округах. Согласно данным МИО, штатная численность ветеринарных врачей в районах составляет 3122 единиц, в том числе 1055 ветеринарных специалистов (34,7%) и 2067 вспомогательных специалистов (65,3%). В ветеринарных пунктах сельских округов штатная численность составляет 10 485 единиц, из которых 9459 являются ветеринарными специалистами (91%)», — добавил Мамин.