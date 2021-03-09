Две медали казахстанских могулистов на чемпионате мира, «Тобол» – обладатель футбольного Суперкубка РК, два «серебра» дзюдоистов на престижном турнире и ничья в серии «Барыса» с «Металлургом»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фристайл: две медали для Казахстана в первый день ЧМ

В Алматы стартовал чемпионат мира по двум видам лыжного фристайла. Вчера, в первый день ЧМ, прошли соревнования в олимпийском могуле, собравшие практически всех сильнейших на планете.

У женщин из четырех представительниц Казахстана квалификацию преодолели две – действующая чемпионка мира Юлия Галышева, завоевавшая этот титул два года назад, и совсем еще юная (ей всего 15 лет) Анастасия Городко. В первом финале с участием 18 спортсменок Галышева показала лучший результат и уверенно пробилась в решающую стадию, а Городко завершила соревнования 13-й. В шестерке, которая продолжила борьбу за медали, главными фаворитами считались наша соотечественница и олимпийская чемпионка 2018-го француженка Перрин Лаффон. Последняя получила от судей более высокую сумму баллов – 82,54. Галышева уступила ей относительно немного и завоевала «серебро» – 81,65. Бронзовая медаль досталась россиянке Анастасии Смирновой – 78,89.

На снимке: Павел Колмаков. Фото с сайта НОК РК

В главный финал мужских соревнований вышли сразу два казахстанца. И если опытнейший Дмитрий Рейхерд не смог в полной мере совладать с нервами, то 24-летний Павел Колмаков оказался на высоте и, получив 82,23, обеспечил себе «бронзу». А чемпионом мира в пятый раз (ранее он дважды брал «золото» в олимпийском могуле и дважды в неолимпийском параллельном могуле) стал канадец Микаэль Кингсбери, который является и действующим олимпийским чемпионом, – 87,36. «Серебро» досталось французу Бенджамину Каве – 82,43.

Сегодня на чемпионате мира пройдут соревнования в параллельном могуле, а завтра – в лыжной акробатике.

Лыжные виды спорта: главное – участие?

В немецком Оберстдорфе завершилось мировое первенство. Для казахстанских лыжников он сложился неудачно – возможно, сказалось почти полное отсутствие соревновательной практики. Ведь они, напомним, пропустили все этапы Кубка мира нынешнего зимнего сезона.

В индивидуальных гонках лучшим их «достижением» стало 30-е место Анны Шевченко на самой длинной 30-километровой дистанции коньковым стилем с масс-старта. А члены нашей мужской команды ни в одной из дисциплин не смогли подняться выше 45-й позиции. Особенно разочаровали результаты Виталия Пухкало, который неплохо выступал в прошлом сезоне и считался лидером сборной. В больших эстафетах наша женская команда финишировала 11-й (среди 15 квартетов), а мужская – 12-й (среди 18).

В целом мужская половина мирового первенства по лыжным гонкам свелась к острому соперничеству (в котором не обошлось без скандалов и пересмотра итогов) норвежцев с россиянином Александром Большуновым, а женская – к гегемонии норвежки Терезы Йохауг в дистанционных гонках и к преимуществу шведских спортсменок в спринтерских дисциплинах.

В рамках чемпионата мира прошли также соревнования «летающих лыжников» и двоеборцев. В прыжках и со среднего, и с большого трамплина лучший из казахстанцев, Сергей Ткаченко, стал 40-м. А в командном первенстве наша команда заняла 14-е места среди такого же количества квартетов.

Замкнули итоговый протокол командного турнира и казахстанские двоеборцы (прыжки плюс бег на лыжах), занявшие последнее 12-е место. Аналогично и в командном спринте – 14-я позиция. На самых нижних строчках они оказались и после индивидуальных соревнований. Похоже, пока для нас в этом виде спорта главное – просто участие.

Дзюдо: двое наших – в финальных схватках

Две серебряные медали привезли казахстанцы из Ташкента, где прошел турнир серии «Большой шлем». Их удостоены наиболее титулованный наш дзюдоист, чемпион мира 2015-го и призер Олимпиады-2016 Елдос Сметов, выступавший в самой легкой весовой категории (до 60 кг), и Жансай Смагулов (до 73 кг).

Первый выходил на татами пять раз. Среди тех, у кого он выиграл, – соперники из Германии, Узбекистана, Грузии и Азербайджана. А в финальной схватке Сметов сошелся с бронзовым призером последнего чемпионата мира японцем Рюдзю Нагаяма и уступил ему по очкам. Что касается Смагулова, то он в поединке за «золото» проиграл в дополнительное время монголу Цонгтбаатару Ценг-Очиру. До этого казахстанец поочередно одолел британца, швейцарца, узбека и представителя Армении.

В шаге от пьедестала почета остановился Ерлан Серикжанов (до 66 кг), в карьере которого главным достижением было «серебро» мирового первенства трехлетней давности. После двух побед он иппоном проиграл финалисту ЧМ уже 2019-го корейцу Лим-Хван Киму. В утешительном раунде наш соотечественник взял верх над словацким дзюдоистом, однако в поединке за «бронзу» не совладал с россиянином Арамом Григоряном.

Следует добавить, что в столице Узбекистана от нашей страны выступали 14 парней и 12 девушек, то есть, по сути, два первых состава национальной сборной.

Футбол: первый трофей сезона – у Костаная

Обладателем Суперкубка РК стал костанайский «Тобол». Он выиграл прошедший в Туркестане мини-турнир с участием четырех сильнейших (по итогам прошлого сезона) команд нашей страны.

На снимке: «Тобол» празднует успех

Если в одном из полуфинальных матчей «Астане» оказалось достаточно основного времени, чтобы разобраться с карагандинским «Шахтером» (2:0), то в другом победителя пришлось выявлять в серии пенальти. В первом тайме «Тобол» и «Кайрат» обменялись забитыми мячами, во втором костанайцы оказались в роли отыгрывающихся, но сумели восстановить равновесие и даже выйти вперед, после чего уже алматинскому клубу пришлось спасать матч – это им удалось лишь в компенсированное время (3:3). Кстати, если в составе «Кайрата» голами отметились легионеры, то результативные атаки «Тобола» завершали игроки национальной сборной – Асхат Тагыберген, Сергей Малый и Серикжан Мужиков. А пенальти точнее пробили северяне – 4:2.

Отнюдь не маленького роста Малый отличился и в финальном поединке с «Астаной». На исходе первой четверти матча центральный защитник «Тобола» выпрыгнул выше всех после подачи с углового и поразил ворота. Но, как и в предыдущей игре, «Тоболу» не хватило совсем немного, чтобы одержать победу в основное время: на первой компенсированной минуте Марин Томасов, главная «звезда» столичного клуба, красивым ударом со штрафного сравнял счет – 1:1. Снова пришлось бить пенальти, и снова удачливее оказались костанайцы.

А уже в эту субботу начнется новый чемпионат Казахстана. 13 марта состоятся матчи «Кайрат» – «Жетысу», «Арыс» – «Астана», «Атырау» – «Шахтер». А назавтра сыграют «Кайсар» – «Тараз», «Каспий» – «Актобе», «Тобол» – «Акжайык», «Ордабасы» – «Кызылжар».

Футзал: за путевку на чемпионат Европы

Национальная сборная Казахстана провела второй свой матч в рамках заключительного раунда квалификации к чемпионату Европы 2022 года. В Нур-Султане она уверенно выиграла у команды Беларуси – 5:2. Два забитых мяча записал в свой актив Чингиз Есенаманов, по разу отличились Биржан Оразов, Лео и Даурен Турсагулов. В другом матче 5-й группы израильтяне разгромили венгров на их поле – 7:3. Турнирное положение: Казахстан – 6 очков (после 2-х матчей), Израиль – 3 (2), Беларусь – 3 (3), Венгрия – 3 (3).

Вчера поздно вечером казахтанцы и белорусы снова должны были сойтись на площадке, но теперь уже в Минске. Затем нашим ребятам предстоят один матч с венграми в гостях (6 апреля), а также две встречи с израильтянами. Победитель этой группы, как и семи других, напрямую попадет в финальную часть чемпионата Европы, которая состоится в январе-феврале следующего года. Путевки на решающий турнир достанутся также шести сборным из восьми, занявших вторые места в своих квартетах, – их определят по лучшим дополнительным показателям.

Шорт-трек: другого лидера не нашлось

В Дордрехте (Голландия) прошел чемпионат мира. На него не приехали сборные Южной Кореи и Китая, которые считаются одними из сильнейших на планете. В их отсутствие на первый план вышли спортсмены Канады, Голландии, Венгрии, России, Италии. От Казахстана выступали две девушки и четверо парней, но среди них, к сожалению, не было лидера нашей команды всех последних лет Абзала Ажгалиева, не раз завоевывавшего медали этапов Кубка мира.

В индивидуальных дисциплинах никому из казахстанцев не удалось пробиться в финалы «А». На дистанции 1500 метров в финал «В» попали Адил Галиахметов, выигравший этот забег, и Денис Никиша. В итоге они заняли соответственно 9-е и 11-е места. На 500-метровке оба названных шорт-трекера выбыли из борьбы на стадии четвертьфиналов, то же самое произошло с Галиахметовым на «тысяче». В мужской эстафете они вместе с Еркебуланом Шамухановым и Мерсаидом Жаксыбаевым заняли 6-е место (среди 8 команд).

В женских соревнованиях наши Мадина Жанбусинова и Яна Хан довольствовались участием в четвертьфиналах на отдельных дистанциях и остались вне топ-20.

Хоккей: счет в серии пока равный

Позади четыре матча в противостоянии «Барыса» и магнитогорского «Металлурга», сражаюшихся за выход в 1/2 финала «плэй-офф» Восточной конференции. Счет в серии пока равный: каждая из команд одержала по две победы.

Первый поединок состоялся в Магнитогорске и получился богатым на голы. Уже в стартовом периоде соперники забросили в ворота друг друга четыре шайбы, причем три из них записали в свой актив игроки казахстанского клуба – Кирилл Панюков, Роман Старченко и Даррен Диц. Однако после перерыва всего за двенадцать минут хозяева льда провели четыре результативные атаки, на которые «Барыс» чуть позже сумел ответить лишь одной – ее завершил Филип Вароне. Проигрывая с минимальным счетом, подопечные Юрия Михайлиса активно провели заключительную треть матча, но в ее середине с интервалом в пятнадцать секунд пропустили две шайбы, снявшие все вопросы, – 4:7.

Спустя два дня обе команды играли в обороне уже гораздо более надежно. В основное время им удалось забить лишь по разу и только в численном большинстве (в составе «Барыса» снова отличился Панюков). А в самом начале овертайма Диц, лучший снайпер среди всех защитников КХЛ, точным дальним броском принес победу казахстанскому клубу – 2:1.

После этого участники противостояния перебрались в Нур-Султан. Местные власти впервые в нынешнем сезоне разрешили пустить на трибуны зрителей, хотя и ограничили их присутствие 30 процентами посадочных мест. В первом периоде Якоб Лилья открыл счет, но во втором у «Барыса» снова случился кризисный момент, обернувшийся двумя пропущенными шайбами. Заключительная треть матча началась с трех удалений в составе гостей, причем в течение минуты с лишним наша команда играла впятером против троих хоккеистов «Металлурга». Однако ни этой, ни следующими своими возможностями она не воспользовалась – 1:2.

А вчера соперники уже в четвертый раз сошлись на льду. Гости дважды выходили вперед в счете, и дважды хоккеисты «Барыса» сравнивали его – это удалось Мэтью Фрэттину и Джесси Блэкеру. В середине заключительного периода Старченко при игре в численном большинстве мощным и точным щелчком поразил дальнюю «девятку». За две минуты до конца основного времени «Металлург» заменил голкипера полевым игроком, и это привело к тому, что у Панюкова дважды был шанс попасть в пустые ворота. После первого его дальнего проброса шайба пролетела в сантиметрах от штанги, а после второго попала в цель – 4:2.

Теперь соперники по разу сыграют в Магнитогорске и Нур-Султане.

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