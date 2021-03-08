Нур-Султан. 8 марта. КазТАГ – Казахстан готовится к ратификации протокола о сохранении биоразнообразия Каспийского моря, передает корреспондент агентства.

«Внести на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан «О ратификации протокола о сохранении биологического разнообразия к рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», — говорится в постановлении правительства.

Сам проект закона гласит: «Ратифицировать протокол о сохранении биологического разнообразия к рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, совершенный в Ашхабаде 30 мая 2014 года».

Целями протокола являются охрана, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и экосистемы Каспийского моря, а также обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов и в этом контексте:

— сохранение видов, находящихся под угрозой исчезновения, и уязвимых экосистем, для обеспечения их долгосрочной жизнеспособности и разнообразия;

— предотвращение ухудшения, деградации и нанесения ущерба видам, местам обитания и экосистемам в соответствии с принципом принятия мер предосторожности;

— охрана и сохранение тех районов, которые наиболее полно представляют широкий спектр видов, особых мест обитания, экологических систем и природного, а также связанного с ним культурного наследия.