Марш за права женщин состоялся в Алматы (фото)

Алматы. 8 марта. КазТАГ – Марш за права женщин состоялся в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Нам нужна безопасность, а не цветы!», «Стоп насилию! Не стыдите женщин за их тела, учите мужчин не совершать насилие!», «Принять закон о бытовом насилии = спасти жизни», «Бьет – значит сядет!», «В УК РК нет закона о харрасменте – Stop sexual harassment», «Я хочу быть в безопасности!» — эти и другие лозунги были на многочисленных плакатах, с которыми в понедельник женщины прошли по улице Шевченко.

В числе лозунгов были и требования в защиту женщин, находящихся в заключении и преследуемых по политическим мотивам.

Марш начался с парка имени Ганди и завершился на площади перед Академией наук, где участницами заявлено проведение митинга.

На время шествия проезд для автотранспорта по улице Шевченко был перекрыт, в район марша было стянуто большое количество полицейских.

Кроме того, шествие сопровождало несколько карет скорой помощи.

По различным оценкам в шествии приняли участие несколько сотен человек.