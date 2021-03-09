Адвокатам Казахстана разрешили проведения митинга из-за несогласия с минюстом

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Адвокатам Казахстана разрешили проведения митинга из-за несогласия с министерством юстиции, сообщает правозащитник Бахытжан Торегожина.

«Адвокатам разрешили митинг! 13 марта, площадь Валиханова, 14.00. Вот только вопрос успеют собрать своих адвокатов на митинг? Четыре дня все же мало для организации митинга», — написала Торегожина в Facebook во вторник.

Отметим, что митинг пройдет в Алматы.

Ранее известный юрист и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айман Умарова заявила о намерении адвокатов выйти на митинг.

Она напомнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил на пятом заседании НСОД свою позицию относительно адвокатуры: «Адвокатура должна быть сильной и независимой», что является залогом строительства демократического общества.

«Однако министерство юстиции и другие государственные органы продолжают вмешиваться в деятельность адвокатуры путем оказания давления через местные департаменты юстиции на честные выборы председателя РКА (Республиканской коллегии адвокатов – КазТАГ), а некоторые лица занимаются продвижением изменений в законодательство относительно размера членских взносов (решая за нас). Мы полагаем, что за сделкой с АО «НИТ» («Национальные информационные технологии» – КазТАГ) стоят коррупционные интересы… Но это еще не все то, о чем мы хотим сказать. Чем дальше, тем хуже. Мы идем на митинг!» — сообщила Умарова.

Напомним, в начале февраля казахстанский адвокат Салимжан Мусин представил выписку из протокола заседания правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в которой сказано, что холдинг Т4,39 млрд из чистой прибыли АО «НИТ» в размере Т5,28 хочет выплатить в виде дивидендов – документ опубликован на фоне намерений собирать с адвокатов и юрисконсультов ежемесячно деньги за пользование информационной системой (ИС) НИТ. 5 февраля казахстанские адвокаты выступили против увеличения финансовой нагрузки.