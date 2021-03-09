Алматы. 9 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам добычи урана, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана», — говорится в сообщении во вторник.

Ранее сообщалось, что производителей урана в Казахстане обяжут

вносить вклад в социально-экономическое развитие региона.

«В статью 173, регулирующую условия продления периода добычи урана, вносятся нормы о том, что если по итогам доизучения и оценки ресурсов, прирост запаса месторождения составит 30% и более от первоначального объема, то в положения контракта недропользователя должны быть включены обязательства по реализации в регионе социально-экономического проекта», — сказала депутат сената Ирина Унжакова

Сенат тогда вернул законопроект на доработку.

«Законопроектом предлагается в рамках государственной экспертизы проектных документов в области добычи урана осуществление независимой экспертизы, проводимой оператором независимой экспертизы проектных документов и анализов разработки. Оператор независимой экспертизы будет определяться уполномоченным органом в области добычи урана и являться юридическим лицом со стопроцентной долей участия государства», — говорилось в заключении сенатского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Кроме того, с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения урана недропользователям представляется возможность проведения доразведки в период добычи урана; законом вносятся изменения в мониторинг исполнения недропользователем проектов разработки месторождения; исключается мониторинг исполнения недропользователем проектов разработки месторождения посредством ежегодного авторского надзора.

Также законом вводится требование о закреплении в контрактах на добычу урана при наличии прироста запасов месторождения урана, превышающего начальные запасы на тридцать и более процентов, дополнительных обязательств по реализации проекта, направленных на социально-экономическое развитие региона.