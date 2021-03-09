Меморандум о создании станции на Луне подписали Россия и Китай

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщает ТАСС.

«Госкорпорация «Роскосмос» и CNSA (…) будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества», — сообщили во вторник Роскосмос и CNSA.

Как уточняется, церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции.

«Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне», — говорится в заявление, опубликованном на странице CNSA в социальной сети WeChat.

Как следует из заявления, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

«В ноябре 2017 года между Роскосмосом и CNSA была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы», — пишет издание.

Также отмечается, что в июле 2020 года Рогозин сообщал, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. Он рассказал о договоренности о том, чтобы начать шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. В декабре 2020 года на круглом столе в Совете Федерации Рогозин заявил, что в июне китайская сторона предложила привлечь к сотрудничеству по освоению Луны Европу. В начале февраля замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что Роскосмос обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта.