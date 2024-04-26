«Единство. Созидание. Прогресс». «Паводок и качество государственного управления». «Бизнесменов из списка Forbes «закрепят» за регионами». «Сможет ли Казахстан получить «верблюда» за 150 млрд долларов». «Пенсии казахстанцев – на кредиты бизнесменам»

Сетевой Казахстан 26 апреля 2024г.

TIME . KZ . «Глава государства провел ХХХІІІ сессию Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс»» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ в начале своего выступления отметил масштабные работы, проводимые по преодолению последствий паводков в ряде регионов страны. Как заявил Президент, несмотря на возникающие сложные вызовы и угрозы, наша страна будет твердо претворять в жизнь свои стратегические цели и установки. Он напомнил, что за короткий период пройден большой путь системных политических реформ. В результате все ветви власти заработали в новой системе координат, в центре которой – защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека. Начат переход к новой экономической модели, которая базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу повышения благополучия всего народа.

KAZPRAVDA . KZ . «Олжас Бектенов провел ряд важных встреч в Анкаре» — Премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ с рабочим визитом посетил Анкару.

Главная цель – обеспечить качественное развитие казахско-турецкого сотрудничества и раскрыть потенциал взаимодействия в новых перспективных отраслях для достижения поставленной главой государства Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ задачи по ускорению экономического роста страны. При этом в фокусе совместных проектов – глубокая переработка зерна, углехимия, нефтегазовая промышленность, нефтехимия и др., что позволит производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, отметили в кабмине. В Анкаре Олжас Бектенов был принят главой Турецкой Республики Реджепом ЭРДОГАНОМ, провел переговоры с вице-президентом Турции, обсудил инвестиционное сотрудничество на встрече с представителями крупнейших турецких компаний и холдингов, а также выступил на казахско-турецком бизнес-форуме.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Паводок и качество государственного управления» — Фундаментальной причиной катастрофических последствий паводка является, прямо скажем, невысокое качество государственного управления. От чего зависит качество нашего государственного управления. В первую очередь, от двух фундаментальных факторов: уровня политической конкуренции и ограничений, накладываемых обществом на полномочия государственного аппарата. В условиях политической конкуренции тот формальный подход к подготовке к паводковому сезону, который характерен для нашего государственного аппарата, привел был к снижению рейтинга правящей партии и значительно снизил бы ее шансы на победу на выборах. Общественные ограничения на власть означают общественный контроль, осложняющий власти, в первую очередь, своеволие, проявляющееся в том числе в формальном подходе к решению важных для общества проблем.

AZATTYQ . ORG . «Бизнесменов из списка Forbes «закрепят» за регионами. Что это — нормальное для Казахстана явление или отсутствие правового сознания?» — 16 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что предприниматели из списка Forbes будут закреплены за «каждой областью, районом, селением», пострадавшими от паводков. Токаев добавил, что предприниматели «будут отвечать поимённо». Бизнесмены не высказались против и тут же начали выделять миллиарды, а эксперты сомневаются, что у них был выбор.

«Спецназ на улицах, сожжённые машины и постройки. Загамбар после сообщений об «изнасиловании школьницы»» — В село Загамбар Туркестанской области ввели спецназ. Повышение мер безопасности стало ответом на волнения, которые вспыхнули после сообщений об «изнасиловании школьницы». В полиции сообщили о расследовании по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, подозреваемый водворён в изолятор.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Пенсии казахстанцев – на кредиты бизнесменам: почему идею Нацбанка ждет провал?» — В Казахстане уже стало традицией латать дыры в экономике пенсионными деньгами. Куда только не вкладывали накопления казахстанцев: в гособлигации, которые финансируют дефицит бюджета, частным управляющим компаниям, даже купили в этом году акции Air Astana на 25 миллиардов тенге. И вот очередная затея Национального банка – передать 500 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда банкам второго уровня, которые раздадут дешевые кредиты бизнесменам. Вот только экономисты опасаются, что деньги получат предприниматели, которые особо и не нуждаются в финансировании. Сомнения вызывает у них и возвратность средств в фонд. К тому же эксперты считают, что решение напрямую скажется на инвестдоходе вкладчиков. Какие же риски таит в себе очередная затея Нацбанка…

CARAVAN . KZ . «Сможет ли Казахстан получить «верблюда» за 150 млрд долларов» — На прошлой неделе агентство Bloomberg разразилось новостью: Казахстан предъявил требования о возмещении убытков на сумму в 150 миллиардов долларов к компаниям, разрабатывающим нефтяное месторождение Кашаган. Все эксперты, опрошенные «Караваном», в один голос говорят, что этих денег страна не получит. Более того, слишком настойчивые требования могут принести стране большие проблемы. «Попроси верблюда – дадут барана, — начал беседу аналитик Расул РЫСМАМБЕТОВ. — Это чья-то чужая инициатива. Удивительно, что она вообще у наших возникла. Всю дорогу мы были довольны этим СРП. А тут что-то произошло, и мы недовольны. Я считаю, что это информационный вброс. И он говорит о многом. Во-первых, та наша команда, которая ведет переговоры, зашла в тупик. Во-вторых, торг ведут малоквалифицированные люди. И сейчас они подставляют государство».

KZ . KURSIV . MEDIA . «Штраф в $138 млрд. Вынудит ли это иностранцев покинуть Кашаган» — Республика к необоснованным затратам в $13,5 млрд добавила $138 млрд упущенной выгоды. Зачем Казахстан выдвигает «рекордные» требования и может ли это спровоцировать выход иностранных акционеров из Северо-Каспийского проекта? Так как не было официальных подтверждений о дополнительных требованиях ни от одной из сторон, директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан ЖУМАГУЛОВ предполагает, что этих требований и вовсе не существует. В таком случае возникает вопрос: почему появилась информация о «довеске» в $138 млрд?

LITER . KZ . ««Закон Салтанат»: только 3% семейных агрессоров идут на курсы по управлению гневом» — В Казахстане приняли долгожданный закон, направленный на защиту женщин и детей. Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат КАМБАРОВ рассказал, почему снижается количество браков, куда пойти жертве насилия и какие меры необходимы для укрепления семей — Основными причинами насилия в семье являются вредные привычки (алкоголизм, наркомания, игромания) – 55,3%, проблемы социально-экономического характера – 47,6%, отсутствие стабильного заработка (у агрессора) – 29,2%.

SPIK . KZ . «Жилищный вопрос в РК: реально ли его решить и как это сделать?» — Казалось бы, в Казахстане сейчас отсутствуют предпосылки для сохранения высоких цен на жилье. Напротив, по всем экономическим законам, да и с точки зрения элементарной логики снижение покупательной способности граждан должно вести к удешевлению квадратных метров. Однако этого, увы, не происходит. Причем никакие меры, предпринимаемые государством, не влияют на ситуацию, а некоторые даже усугубляют ее. Объяснить этот парадокс, а также дать оценки и прогнозы на обозримое будущее мы попросили главу Казахстанской федерации недвижимости Ермека МУСРЕПОВА.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему эти фильмы смотреть тяжело, но не смотреть – нельзя» — На днях в Алматы состоялась премия «Выбор критиков». По размаху это, конечно, не «Оскар», но уже на протяжении 14-ти лет едва ли не единственное в нашей киноиндустрии событие, благодаря которому можно подводить хоть какие-то итоги в мире отечественного кинематографа. Потому что фильмы у нас снимаются, и даже очень активно, но при этом национальной премии в этой области почему-то до сих пор нет. Словом, знакомясь с их выбором, можно надеяться на определенную объективность, а заодно понять, какие фильмы сегодня предлагают смотреть казахстанским киноманам и по каким картинам уровень нашего кинематографа оценивают за рубежом. Например, режиссеры продолжают активно обращаться к теме истории страны, причем, не к самым простым ее страницам.

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