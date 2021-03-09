Алматы. 9 марта. КазТАГ — Экспорт Китая растет по мере ослабления пандемии и восстановления мирового спроса, сообщает Market Watch со ссылкой на Associated Press.

«Экспорт Китая вырос на 60,6% по сравнению с предыдущим годом в первые два месяца 2021 года, после того как заводы вновь открылись и мировой спрос начал восстанавливаться после пандемии коронавируса. Как показали таможенные данные, экспорт вырос до $468,9 млрд, ускорившись с декабрьского роста на 18,1% и почти вдвое превысив рост, ожидаемый прогнозистами. Импорт подскочил на 22,2% до $365,6 млрд по сравнению с декабрьским ростом на 6,5%», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что экспортеры выиграли от относительно быстрого восстановления китайской экономики после того, как правящая Коммунистическая партия объявила о победе над болезнью в марте прошлого года, в то время как иностранные конкуренты до сих пор сталкиваются с карантинными ограничениями.

По мнению аналитиков, рост китайского экспорта должен замедлиться, поскольку спрос на маски и другие медицинские принадлежности ослабнет, а зарубежные конкуренты вернутся на мировые рынки.

«В этом году положительное сальдо мировой торговли Китая за январь и февраль составило $103,3 млрд по сравнению с дефицитом в $7,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Импорт американских товаров вырос на 66,4% до $29,3 млрд. Положительное сальдо торгового баланса Китая с США сократилось на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $20,9 млрд. Экспорт в 27 стран Европейского Союза вырос на 62,6% по сравнению с январем и февралем прошлого года и составил $73,7 млрд. Импорт европейских товаров вырос на 32,5% и составил $45,9 млрд», — отмечается в публикации.