Нацплан развития РК исходит из раннего пика спроса на нефть и выхода на плато в 2030 году

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный план развития Казахстана до 2025 года исходит из более раннего пика спроса на нефть и выхода на плато в 2030 году, заявляет Акорда.

Пересмотрены перспективы восстановления спроса на нефть, который упал на треть и по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), восстановится в 2021-2023 годах с более ранним достижением пика и выходом на плато в 2030 году, — следует из Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, формирующего основные параметры нового экономического курса в среднесрочном периоде и опубликованного на официальном сайте НПА РК «Адилет».

Согласно плану, к 2024-2025 годам ожидается восстановление докризисных цен на алюминий и медь, позже — на цинк и железную руду. Цены на драгметаллы вырастут.

Среднесрочный глобальный рост пересмотрен в сторону понижения. Прогнозируется рекордное падение мировой экономики, после чего — длительный период медленного восстановления.

Также, в глобальные экономические тренды, актуальные для Казахстана включен ростом госдолга в масштабах, ранее не наблюдавшимся в мирное время, при росте мирового ВВП.

Производительность в энергетике будет снижаться, что поставит под риск долгосрочные инвестиции в проекты. Страны нетто-экспортеры нефти испытают серьезное давление на обменный курс и бюджет.

Формируется новый мировой торговый порядок. Усиливаются тренды на самоизоляцию и протекционизм. Меняется природа — идет переход к надежности и устойчивости. Глобальные цепочек добавленной стоимости станут короче и диверсифицированней, укрепятся внутренние каналы поставок.

Рынок транспортных услуг откорректируется: на грани банкротства оказались авиакомпании, осложнения — в морских и автоперевозках, железнодорожные маршруты наиболее устойчивы — выросли грузоперевозки между Европой и КНР, констатируется в Нацплане.

Отток капитала с развивающихся рынков может вырасти, что приводит к ужесточению инвестрежимов, росту глобальной конкуренции за доступ к прямым иностранным инвестициям (ПИИ) и передаче технологий.