Будущие мутации коронавируса не будут столь же опасными – ученый

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Будущие мутации коронавируса не будут столь же опасными, сообщает The New Yorker.

«Новый коронавирус, который вызвал все еще продолжающуюся пандемию COVID-19, будет продолжать развиваться с течением времени, но количество возможных опасных изменений, наблюдаемых в мутациях в британском, бразильском и южноафриканском штаммах скоро закончится», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что у всех трех штаммов мутация произошла в шиповидном белке, что позволило вирусу прикрепляться к человеческому рецептору АПФ-2 и легче проникать в клетки человека. Этим объясняется то, что эти штаммы более заразны. В бразильском и южноафриканских штаммах имеется еще она мутация, которая, которая уменьшает способность антител связываться с вирусом и нейтрализовывать его. Это может снижать эффективность как естественного иммунитета, так и вакцин.

По мнению биолога из Техасского университета в Остине Джейсона Маклеллана, возможное количество таких мутаций ограничено.

«У шиповидного белка не так много возможностей, чтобы избежать антител, но при этом продолжать связываться с рецептором. Мутации, которые увеличивают способность вируса сопротивляться антителам, снижают его способность свзяываться с рецептором ACE-2», — отметил он.

По мнению ученого, вирус скоро исчерпает количество возможных опасных мутаций и, хотя он будет продолжать мутировать, изменения не будут смертоносными.

«Мы полагаем, что с коронавирусом происходит то же самое, что и вирусами, которые вызывают обычную простуду. Вероятно, в прошлом они служили причиной серьезных заболеваний, а потом стали менее опасными», — предположил он.