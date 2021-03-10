Война Миров. Великое пробуждение против Большой перезагрузки

Два конкурирующих проекта будущего стараются оформиться идеологически

Принц Уэльский Чарльз и директор ВЭФ Клаус Шваб первыми сделали публичный ход в формате глобального предложения будущего под названием «Великая перезагрузка». Теперь последовал идеологический ответ в виде манифеста Александра Дугина «Большая Перезагрузка и Великое Пробуждение». Сам г-н Шваб продвигаемое будущее формулирует как «ответственный капитализм», однако г-н Дугин видит в этом диктатуру тоталитарной идеологии, отказывающей кому-либо в праве иметь отличную от доминирующей точку зрения. Философ предлагает противостоять тотальной глобализации с помощью неоимперских проектов.

Программная статья Александра Дугина начинается с того, что он дает пять пунктов от принца Чарльза:

Захват воображения человечества.

Восстановление экономики после пандемии COVID-19, что должно привести к началу «устойчивого развития».

Переход к экономике без использования нефти на глобальном уровне.

Наука, технологии и инновации должны получить новый импульс развития.

Необходимо изменить структуру баланса инвестиций. Следует увеличить долю зеленых инвестиций.

А потом философ наполняет те же пункты реальным видением предлагаемого:

Необходимо полностью подчинить сознание человечества идеям либералов-глобалистов. Это достигается через их полный контроль над СМИ, социальными сетями, образованием, культурой, искусством, где устанавливаются новые законы – гендерная политика, прославление меньшинств – сексуальных, этнических, биологических (возведение телесного уродства в идеал красоты и гармонии). При этом национальные государства демонизируются, а их наднациональные структуры, напротив, всячески превозносятся.

«Устойчивое развитие» (проект Римского клуба) предполагает сокращение численности населения планеты (так как пределы роста достигнуты). Отсюда и связь с пандемией COVID-19, а также предупреждение ВОЗ о вероятности новых пандемий.

Отказ от нефти призван нанести удар по экономике России, ряда исламских стран и стран Латинской Америки (прежде всего – Венесуэлы), которые представляют собой оплот многополярного миропорядка. Такую же тактику США применили в последний период СССР, искусственно занизив цену на нефть.

Под «технологическим развитием» понимается дальнейшая цифровизация с введением тотального контроля и надзора над гражданами, передача ряда функций «сильному Искусственному Интеллекту», ускорение внедрения биоинженерных технологий, массовый выпуск роботов, продвижение проектов по генетической мутации и скрещиванию видов (а также «скрещиванию» людей и машин).

Необходимо продолжить и ускорить деиндустриализацию экономики, переместив накопившиеся финансовые пузыри в расплывчатую и непрозрачную сферу «экологического производства» с параллельной монетизацией самой окружающей среды и превращения ее в капитал.

Александру Дугину общество с уничтоженной идентичностью (этнической, религиозной, половой, географической) категорически не нравится. В том числе потому, что проект претворяется в жизнь жесткими тоталитарными методами, предполагающими систематическое подавление инакомыслия. Все началось с «зачистки» в ведущих социальных сетях и вообще медийных потоках радикальных сторонников Дональда Трампа. Затем заблокировали самого президента США. А теперь всячески обрезаются информационные возможности и аккаунты просто активных несогласных с новой доктриной Белого дома и тех сил, которые стоят за Джо Байденом и вообще привели его к власти.

По мнению философа, специфика происходящего момента в том, что сражаются друг с другом не национальные государства либо их союзы, а сторонники ультралиберального глобалистского проекта с одной стороны, и дорожащие ценностями семьи, родины, национальной культуры, половой идентичности с другой. Главное государство планеты на сегодня США, и именно в эпицентре мировой власти ультраглобалисты взяли верх. Достигнуто это самыми грязными способами, без оглядки на нормы демократии и какие-либо другие имиджевые приличия.

В настоящее время принято различать пол человека как биологическую характеристику и гендер в качестве социальной роли, выполняемой человеком. Жизнь показывает, что часто подобные вещи не совпадают. Г-н Дугин в поощрении половых извращений и отклонений со стороны проводников «Великой перезагрузки» видит в первую очередь разрушение коллективной идентичности. Дело в том, что пол – это коллективная субстанция, откуда Международный женский день, День мальчиков и прочие акцентирующие пол моменты в различных культурах. Размывание пола и перевод его в зависимость от индивидуального выбора наносит удар по коллективистским блокам в сознании и мировоззрении, переводит предмет в индивидуалистскую сферу. Теперь пол выбирают так же, как раньше определялись с религией, профессией, нацией и образом жизни.

В свое время приход Дональда Трампа в Белый дом спутал неолибералам-ультраглобалистам многие карты и даже заставил запаниковать. Поэтому на удаление президента Трампа из Овального кабинета были брошены беспрецедентные силы и ресурсы. Пусть ценой имиджевых потерь, но дело сделано и теперь идеологи «Большой перезагрузки» повели атаку на все остальные преграды.

Александр Дугин считает, что всех, кто ставит под сомнение либерализм, глобализм, индивидуализм и номинализм, сторонники проекта «Большой перезагрузки» записывают себе во враги и ведут с ними борьбу на уничтожение. На Западе естественными врагами проекта, чьими фронтменами выступают принц Чарльз и Клаус Шваб, оказались противники уничтожения половой идентичности, «остатков культурной традиции» (в том числе через иммиграцию) и ослабления позиций среднего класса. В общем, враги «открытого общества» оказались внутри самого Запада и против них развернута жесткая широкомасштабная борьба.

«Великое Пробуждение» по философу Дугину – это осознание того, что современный либерализм в стадии глобализации превратился в настоящую диктатуру. Проводники «Великой перезагрузки» одновременно ведут борьбу как на внутреннем фронте (давят трампистов), так и на внешнем (включая Россию). Поэтому Москве стоит ожидать не только усиления внешнего давления по линии Вашингтона, НАТО, Евросоюза с его углеродным налогом, но и роста активизации саботажа со стороны пятой колонны внутри страны. Александр Дугин исходит из того, что глобалистские элиты мобилизуют на борьбу все возможные силы и ресурсы, поскольку в реализации своего проекта зажаты бюджетом времени. России Путина философ предлагает возглавить «Великое Пробуждение».

Статья Александра Дугина уже вызвала положительную реакцию в российских державно-патриотических кругах. Например, историк Андрей Фурсов согласен с тем, как г-н Дугин трактует предложения принца Чарльза и г-на Шваба, но не согласен, будто возможна борьба народа с «Великой перезагрузкой». Г-н Фурсов исходит из того, что противостоять друг другу могут лишь элиты, ибо народ без элиты является толпой. Толпа способна на бунт, но чтобы осуществить революцию требуется руководство со стороны элит либо контрэлит.

Андрей Фурсов констатирует переход современных глобальных элит из фазы капитализма в посткапитализм. Для этого глобалистские силы будут заниматься уничтожением государства, семьи и частной собственности. «Великое пробуждение» по сути – это восстание человечества против правящих либеральных элит.

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