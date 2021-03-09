Нацбанк Казахстана ухудшил прогнозы темпов роста экономики до 3,4%-3,7%

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Национальный банк Казахстана ухудшил прогнозы темпов роста экономики до 3,4%-3,7%, заявляет регулятор.

«Национальный банк пересмотрел прогнозы по темпам роста экономики в сторону снижения в текущем году с учетом текущей динамики и ухудшения ситуации в отдельных секторах экономики в начале текущего года. В 2021 году в рамках базового сценария рост экономики составит 3,4%-3,7% с ускорением до 3,7%-4% в 2022 году», — говорится в сообщении Нацбанка, распространенном во вторник.

Согласно информации, основной вклад в рост экономики будет вносить восстановление внутреннего спроса на фоне роста доходов населения, продолжения реализации антикризисных госпрограмм и улучшения настроений инвесторов.

Также, восстановление реального экспорта ожидается со второй половины 2021 года при улучшении ситуации в мировой экономике и странах-торговых партнерах Казахстана.

Ожидаемое восстановление импорта в результате расширяющегося внутреннего спроса будет ограничивать вклад чистого экспорта в рост ВВП, добавлено в информации.