Из разрешительных документов для бизнеса останутся только гослицензии – Нацплан РК

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Из разрешительных документов для бизнеса останутся только государственные лицензии, заявляет Акорда.

«Из разрешительных документов (для бизнеса – КазТАГ) будут действовать государственные лицензии. Все остальные разрешения отменят, взамен внедрив отчетность бизнеса, анализ деятельности на добровольной основе», — говорится в Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года, опубликованном на официальном сайте НПА РК «Адилет».

Согласно плану, задачей сбалансированного регулирования предпринимательства предусмотрено упрощение процедуры создания бизнеса путем сокращения административных барьеров.

В посткризисный период будут проведены тотальное смягчение госрегулирования, внедрено сокращение барьеров по входу на рынок и процессам ведения бизнеса.

Во всех статьях Уголовного кодекса исключат арест имущества предпринимателя в пользу государства, если уголовный проступок предпринимателя не связан с хищением бюджетных средств или нанесением прямого вреда имущественным интересам государства.

Также, взамен плановых проверок внедрят принцип «диагностики» предприятия. Госорганам предоставят возможность диагностировать предприятие без привлечения к ответственности на основе системы управления рисками.

Также, запретят ужесточать госконтроль и надзор, вводить новые разрешения и уведомления до 1 января 2023 года.