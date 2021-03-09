Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ – Национальный банк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на прежнем уровне, передает корреспондент агентства.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1 п.п.», — сообщили в Нацбанке во вторник.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,00%.

«Решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, связанным с сохраняющимися дисбалансами на продовольственных рынках, высокой неопределенностью во внешнем секторе, а также наличием рисков ускорения инфляции. Инфляционные ожидания населения слабо заякорены и остаются на повышенном уровне. Наряду с этим, ожидается постепенное ослабление дезинфляционного эффекта со стороны потребительского спроса, что будет обусловлено восстановлением экономической активности в условиях улучшения эпидемиологической ситуации», — пояснили в Нацбанке.