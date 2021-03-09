Суд в Лондоне отказался раскрыть содержание переписки Кажегельдина с Google

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Суд в Лондоне отказался раскрыть содержание переписки бывшего премьер-министра Казахстана Акежана Кажегельдина с Google по поводу восстановления доступа к его аккаунтам, сообщает Law360.

«Судья Джулия Кларк частично отклонила ходатайство Eurasian Natural Resources Corp (ENRC) о раскрытии переписки Акежана Кажегельдина с Google о восстановлении двух учетных записей электронной почты и получении доступа к ним», — говорится в сообщении.

Судья отметила, что для раскрытия переписки не имеется достаточных оснований. Однако, по ее словам, адвокаты ENRC могут при необходимости воспользоваться другими легальными методами сбора информации в случае необходимости.

Как сообщается, компания подала иск о раскрытии конфиденциальной информации и в настоящее время занимается сбором доказательств по делу, в рамках которого обвиняет экс-премьера в предоставлении информации, касающейся ENRC, третьим лицам.

Однако адвокаты Кажегельдина заявили, что ноутбуки и мобильные телефоны их клиента были украдены в Германии в 2016 году, и с тех пор бывший премьер-министр не мог получить доступ к своим учетным записям электронной почты Google.