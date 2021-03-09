Нацбанк РК намерен снизить инфляцию к 2025 году до 3%-4% с помощью базовой ставки

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Национальный банк намерен снизить инфляцию к 2025 году до 3%-4% с помощью базовой ставки, заявляет регулятор.

Основным инструментом воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию и снижения инфляции до 3%-4% в 2025 году с учетом текущей ситуации в экономике, останется базовая ставка, следует из сообщения Нацбанка, распространенного во вторник.

Согласно информации, базовая ставка будет устанавливаться в зависимости от текущей и прогнозной динамики инфляции.

Однако, достижение 3%-4% инфляции в 2025 году требует совместных усилий с правительством. Основной инструмент координации совместных мер — соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы между правительством, Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).