Нацбанк РК намерен снизить инфляцию к 2025 году до 3%-4% с помощью базовой ставки

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Алматы. 9 марта. КазТАГ – Национальный банк намерен снизить инфляцию к 2025 году до 3%-4% с помощью базовой ставки, заявляет регулятор.

Основным инструментом воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию и снижения инфляции до 3%-4% в 2025 году с учетом текущей ситуации в экономике, останется базовая ставка, следует из сообщения Нацбанка, распространенного во вторник.

Согласно информации, базовая ставка будет устанавливаться в зависимости от текущей и прогнозной динамики инфляции.

Однако, достижение 3%-4% инфляции в 2025 году требует совместных усилий с правительством. Основной инструмент координации совместных мер — соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы между правительством, Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

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