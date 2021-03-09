Алматы. 9 марта. КазТАГ – Участившимися случаями провоза оружия и боеприпасов обеспокоены в аэропорту Алматы, сообщает служба авиационной безопасности МАА и линейный отдел полиции на транспорте.

«В 2020 году по ст. 287 Уголовного Кодекса (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) к уголовной ответственности привлечено 69 лиц (за два месяца 2021-года– 19 лиц). К административной ответственности в прошлом году привлечено 130 лиц, за два месяца текущего года уже пять лиц (ст. 484 — нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию РК)», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, наиболее частые нарушения: провоз фонарей-электрошокеров, телескопических дубинок, кастетов, боеприпасов (охотники забывают проверять карманы и сумки, некоторые находят патроны и пытаются их сохранить с непонятной целью, затем забывают об этом). Также имеют место случаи приема от незнакомых лиц к перевозке посылок, без проверки их содержимого.

«Вместе с тем, любой пассажир может ознакомиться с перечнем предметов, запрещенных к провозу на борту воздушного судна в открытом доступе – данный перечень утвержден постановлением правительства РК №317 от 31.03.11 г.», — пишет пресс-служба.

Также правоохранительные органы на транспорте напоминают, что лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Не признается добровольной сдача предметов, указанных в настоящей статье, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.