Жительницу Актюбинской области приговорили к реальному сроку за лжедонос об изнасиловании

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Актобе. 9 марта. КазТАГ – Жительницу Актюбинской области приговорили к реальному сроку за лжедонос об изнасиловании, сообщает «Диапазон».

«20-летняя жительница Алги сообщила полицейским, что ее изнасиловал знакомый. Позже полиция выяснила, что никакого изнасилования не было», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, на заявительницу возбудили уголовное дело по статье «ложный донос».

«Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Осужденная воспитывает трехлетнюю дочь, поэтому суд отсрочил наказание на пять лет», — резюмируется в сообщении.

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