Запланированную в Нур-Султане министерскую конференцию ВТО перенесли в Женеву

Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ – Запланированную в Нур-Султане министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО) перенесли в Женеву, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

«1 марта 2021 года в Женеве (Швейцарская Конфедерация) в ходе заседания генерального совета ВТО с участием нового Генерального директора Н. Оконджо-Ивеала принято решение о проведении XII Министерской конференции ВТО (МК-12) в ноябре 2021 года в Женеве. По информации председателя генерального совета ВТО, посла Новой Зеландии Д.Уолкера, в ходе консультаций членами ВТО была отмечена невозможность проведения МК-12 в Нур-Султане 21-24 июня в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и появлением новых штаммов. При этом члены ВТО выразили мнение о целесообразности переноса данного глобального мероприятия на конец 2021 года и проведении его в Женеве под председательством Казахстана», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, «данное предложение было принято генсоветом ВТО консенсусом».

«Ряд членов ВТО отметили, что принятое решение по новым срокам и месту проведения МК-12 является большим шагом вперед и имеет ключевое значение для организации. Постпреды при ВТО выразили благодарность Казахстану за открытость, проявленную гибкость и согласие на проведение МК-12 в Женеве в интересах всех стран-членов ВТО, а также за готовность выступить председателем МК-12, несмотря на изменение места проведения мероприятия», — сказано в сообщении.

Делегация Казахстана выразила благодарность всем членам ВТО за твердую поддержку предложения нашей страны принять МК-12 в Нур-Султане в 2020 году, а затем и предложения о переносе MК-12 на июнь 2021 года в связи с глобальной пандемией коронавируса.

«В то же время, учитывая сохраняющуюся неопределенность и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, Казахстан согласился с мнением стран-членов ВТО о целесообразности проведения MК-12 в конце текущего года в Женеве и подтвердил готовность председательствовать на МК-12», — добавили в МТИ.

Напомним, 24 декабря 2019 года сообщалось, что затраты на проведение министерской конференции ВТО в Нур-Султане оцениваются в Т18 млрд. Власти Казахстана планировали взять на себя все организационные вопросы, обеспечить размещение членов делегаций в гостиницах «по разумным коммерческим ставкам», предоставить автомобили с водителями для использования в официальных целях ВТО в период конференции и подготовительных миссий.