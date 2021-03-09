Коллективный «Ноль Первый»

Политика 293 0
Кому и зачем нужен межпартийный совет при мажилисе

На днях один уважаемый экономист и политолог высказал интересную мысль: мол, казахстанская власть обречена на «рисованные» выборы, поскольку настоящие конкурентные выборы возможны лишь в «более-менее устойчивых системах».

Золотые слова! Они очень многое объясняют. Ну, например, почему за почти два года назад обещанных «глубоких политических реформ» выполнены лишь косметические поправки в законы о выборах, о партиях и о митингах? Да потому, что «система неустойчива»! А кто в этом виноват? Правильно, власть. То бишь, сама система.

В свое время, получив суверенитет де-факто «на блюдечке», элита быстро смекнула: потерять нежданно свалившийся на нее подарок судьбы можно в одночасье. И сделала все возможное и невозможное, чтобы не понести эту утрату. Сделала так, как умела, по-советски — подвесив всю систему власти (а по сути, всю страну) на одного человека. Это прекрасно работало в турбулентные 90-е, в тучные десятые…

И вот теперь, на старте 20-х вдруг выясняется: система неустойчива! Спросите, почему? Да потому, что с самого начала все именно так и задумывалось. Акимов отправляли в регионы «на кормление», закрывая глаза на любые их художества – лишь бы не «играли в политику». В итоге акимы стали полновластными хозяевами в своих «владениях», единственным законом для них была «воля Ноль Перового». Которой, как все мы видим, не хватает «Ноль Второму».

В стране, где разговоры о самостоятельности регионов велись едва ли не с момента ее рождения, президент по-прежнему не только назначает каждого «пастуха», но и вынужден самолично следить за тем, правильно ли тот исполняет обязанности пастыря. Все относительно недавние громкие истории – начиная с остановки строительства в урочище Кок Жайлау до совсем свежего ЧП в Алматинской области, где незадачливый драйвер, сев за руль подшофе, сбил четырех маленьких девочек – как раз из этой оперы.

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Ну, скажите, почему целый глава государства должен «брать под свой контроль» ситуации, которые вполне по зубам районному акиму? Правильно, потому, что в свое время, подвешивая всю систему на одного человека, этот человек даже и представить не мог, что когда-нибудь переедет из Акорды в Библиотеку.

Сегодня система не то, что не работает совсем, но работает, мягко говоря, не совсем. Хотя все рычаги и рукоятки, все приводные ремни вроде бы на прежних местах.

При «Ноль Втором» она нуждается в поддержке социума – хотя поддержку эту, вроде бы, вполне себе успешно «нарисовали» сначала летом позапрошлого года, потом зимой нынешнего. Точно так же, как поступали при «Ноль Первом».

Тот же уважаемый экономист и политолог абсолютно прав, когда говорит: мы не знаем, кто сколько голосов получил реально на выборах в парламент и имеют ли попавшие туда люди законное право сидеть в зале заседаний. Очевидно, что по итогам январских выборов там оказались не совсем те (чтобы не сказать «совсем не те») , кого мы хотели бы видеть.

И вот, наконец, спустя два месяца после выборов без выбора, «победители» спохватились — при мажилисе появился очередной «консультативно-совещательный» довесок под названием межпартийный совет. В состав МПС должны войти партии, которые не посчитали нужным «дорисовать» по итогам голосования.

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Спрашивается, зачем?

Спикер палаты Нурлан Нигматулин на встрече с «недорисованными» заявил: «Ваши идеи, ваши предложения должны иметь практическое воплощение. И мы готовы к совместной работе. Думаю, что такое сотрудничество будет полезным и для непарламентских партий… Мы должны сделать так, чтобы межпартийный совет стал постоянно действующей рабочей площадкой, на которой вырабатываются рекомендации, которые затем будут использоваться на всех стадиях законодательного процесса в парламенте».

Больше того, он хочет, чтобы МПС-ники входили в состав депутатских рабочих групп, создаваемых для подготовки к принятию конкретных законопроектов – то есть, выполняли ровно ту же работу, что обладатели драгоценных депутатских значков — но не в депутатском статусе и с депутатской зарплатой, а за дежурное «Родина вас не забудет». И при этом, на выходе вовсе не гарантированы качественные законы. Ведь голосовать за или против их принятия будут только избранные, то бишь, «дорисованные».

Представьте на минуточку: демпартия США, получившая большинство в конгрессе, приглашает все легально действующие в стране партии – а их, между прочим, более 40 – подсобить победителям в подготовке законов. В условиях реальной межпартийной конкуренции затея, мягко говоря, сомнительная. С куда большим успехом можно было воссоздать существовавшую ранее и упраздненную по неизвестным причинам общественную палату при мажилисе, а не выкатывать проигравшим утешительный приз…

Самое интересное, что ни один представитель нашего так называемого «экспертного сообщества» не увидел в этой ситуации ничего экстраординарного. Обсуждаются только сходства-различия нигматулинского МПС с токаевским НСОД. Хотя, по большому счету, оба этих «недопарламента» — совершеннейший нонсенс при «живом» депутатском корпусе. Фактически власть признает – пусть и косвенно – главное: случившееся со страной 10 января не имело к конкурентным выборам легитимного в глазах общества парламента никакого отношения. Так же, как расплодившиеся во множестве общественные советы – к реальному самоуправлению.

Как заметил один маститый политолог, «сегодня мы имеем маслихаты-невидимки и общественные советы, которые в редких регионах поднимают островатенькие вопросы». Стоит ли удивляться, что интерес публики к таким «каналам взаимодействия с обществом» практически нулевой, основными адресатами челобитных от народа остаются президент и… первый президент с его «Нур Отаном».

Вчерашний «карманный» парламент» (вернее, доминирующая в нем «именная» партия) очень хочет стать «коллективным Ноль Первым», подвесив систему на себя. Создание межпартийного совета – очередной шаг к этой цели.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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