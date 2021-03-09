Движение ограничили из-за непогоды на республиканских трассах пяти областей Казахстана

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Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ – Движение ограничили из-за непогоды на республиканских трассах пяти областей Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В Актюбинской области:

для грузового и общественного автотранспорта на автомобильной дороге:

1.«Самара-Шымкент» км 776-836, участок поселок Белогорка-поселок Хромтау;

  1. «Самара-Шымкент» км 615-710, участок поселок Кобда-поселок Куршисай;
  2. «Северный обход город Актюбе» км 0-39;
  3. «Самара-Шымкент» км 836-965, участок город Хромтау-поселок Карабутак.

для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге:

  1. «Актобе-Мартук-граница РФ» км 24-99, участок село Сарыжар-граница РФ;
  2. «Актобе-Орск» км 39-136, участок село Ш.Калдаякова-граница РФ;
  3. «Самара-Шымкент» км 526-615, участок граница Западно-Казахстанской области-поселок Кобда (в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области).

В Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге:

1.«Уральск-Таскала-граница РФ» км 4-104, участок город Уральск-граница РФ;

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2.«Самара-Шымкент» км 394-526, участок поселок Жампиты-граница Актюбинской области.

В Карагандинской области:

  1. для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Жезказган-Петропавловск» км 142-252, участок село Сарлык-граница Костанайской области.

В Костанайской области для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге:

  1. «Жезказган-Петропавловск» км 252-340, участок граница Карагандинская области-город Аркалык;
  2. «Екатеринбург-Алматы» км 686-729, участок поселок Сарыколь-граница СКО;
  3. «Екатеринбург-Алматы» км 466-540, участок поселок Федоровка-город Костанай.

В Северо-Казахстанской области для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге:

1.«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 0-228, участок село Булаево-село Рощинское;

  1. «Рощинское-Корнеевка-Волошинка» км 0-87, участок село Рощинское-село Волошинка;
  2. «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 0-53, участок село Волошинка-село Сергеевка;

4.«Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км 0-32, участок село Тимирязево-граница Костанайской области;

  1. «Екатеринбург-Алматы» км 729-768, участок граница Костанайской области-поселок Токсан би.

 

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