Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – 21 рейс задерживается и четыре рейса отменены в аэропорту Нур-Султана, передает корреспондент агентства.

По состоянию на 11.40 в среду, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани столицы, задерживается прилет пяти рейсов из Алматы, трех рейсов из Шымкента, рейса Караганда-Сарыарка и из Жезказгана, самолетов из Талдыкоргана, Кызылорды, Тараза, Атырау и Усть-Каменогорска. Отменен прилет двух самолетов из Актобе и Алматы.

Задерживаются на вылет из столицы три рейса из Алматы, а также рейсы в Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. Отменены вылеты двух бортов в Актобе и Алматы.

Как сообщил источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией, в связи с метеоусловиями в аэропорту Нур-Султана ушли на запасной аэродром рейсы: DV701 Шымкент- Нур-Султан на Караганду, DV703 Алматы-Нур-Султан на Караганду, а также КС671 Алматы-Нур-Султан (улетел обратно в Алматы).

Ранее МИИР сообщило о том, что сцепление самолетов со взлетно-посадочной полосой ухудшилось из-за непогоды в Нур-Султане. Так, 10 марта к 10.00 коэффициент сцепления снизился до показателя 0,27, тогда как минимальной нормой для выполнения рейсов является – 0,35.