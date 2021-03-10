Юбилейную медаль в честь 30-летия независимости планируют учредить в Казахстане

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Юбилейную медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» в честь 30-летия независимости планируют учредить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«1. Учредить юбилейную медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл». 2. Утвердить прилагаемые: 1) Правила награждения юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл»;2) описание юбилейной медали «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл», — говорится в проекте указа президента Касым-Жомарта Токаева.

Согласно описанию, медаль будет иметь форму правильного круга диаметром 34 мм.

«На лицевой стороне (аверсе) юбилейной медали расположена надпись «ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 30 ЖЫЛ». В нижней части юбилейной медали размещено изображение национального орнамента. На оборотной стороне (реверсе) юбилейной медали в центральной части расположена надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 30 ЖЫЛ», выполненная в четыре строки. Внизу и вверху надписи расположены элементы национального орнамента. Все изображения и надписи на юбилейной медали рельефные, золотистого цвета. Поверхность аверса и реверса матированная», — сказано в описании медали.

Ожидается, что она будет изготовлена из металла желтого цвета (латуни).

«Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой шириной 32 мм и высотой 50 мм, обтянутой муаровой лентой цвета государственного флага Республики Казахстан. Посередине ленты проходит вертикальная желтая полоса шириной 5 мм, края которой обрамлены полосками красного цвета шириной по 2 мм. Юбилейная медаль с помощью булавки с визорным замком крепится к одежде», — уточняется в документе.

Юбилейной медалью планируют награждать граждан Казахстана и иностранных граждан, внесших значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие страны.

«Юбилейная медаль вручается президентом Республики Казахстан. Юбилейную медаль от имени и по поручению президента Республики Казахстан также могут вручать: 1) государственный секретарь Республики Казахстан; 2) акимы городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, областей, а также иные должностные лица, уполномоченные на это главой государства. Вместе с юбилейной медалью награжденному вручается удостоверение установленного образца», — говорится в правилах награждения.

Вручать медаль намерены в торжественной обстановке и вручать награжденному лично, оглашая при этом соответствующий указ президента.

«Юбилейная медаль носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград Республики Казахстан располагается после них», — уточнили авторы правил.