«Масштабы бюрократии и взаимного недоверия сделали реформы невозможными в принципе». «Пора прекратить путать формальные признаки государства… с государством в качественном его понимании». «Чем закончилась «цыганизация» Великой Степи?»

Сетевой Казахстан 10 марта 2021г.

FORBES . KZ . «В Казахстане утвержден Национальный план развития страны до 2025 года» — Указом главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА утвержден Национальный план развития страны до 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК. В Национальном плане развития страны до 2025 года определены основные задачи и параметры нового экономического курса страны. В документе отражено стратегическое видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик, направленных на нивелирование последствий коронакризиса и обеспечение устойчивого, инклюзивного и качественного развития экономики в условиях новой экономической реальности и текущих глобальных тенденций.

EXCLUSIVE . KZ . «Олжас Худайбергенов: «Масштабы бюрократии и взаимного недоверия сделали реформы невозможными в принципе»» — У чиновников много ответственности, но мало полномочий. Все эти проблемы из-за того, что государство не доверяет своим же чиновникам, а те дальше не доверяют населению и бизнесу, которые, в свою очередь, отвечают недоверием государству. Этот гордиев узел может разрубить только государство — оно должно начать доверять своим же чиновникам, дать им свободу действий, делегировать реальные полномочия. Это приведет к тому, что останутся в госслужбе только те, кто готов нести ответственность, — считает экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ.

QMONITOR . KZ . Сейткасым АУЕЛБЕКОВ, историк, кандидат философских наук – «Голод 1930-х: чего нам не хватает для понимания того, что произошло?» — На основе приведенных выше примеров я хочу сформулировать один вывод: будь то голод 1930-х, своеволие государства в 1960-х, правовой беспредел в 1990-х, развал западного отдела правительства «Алаш-Орды» в 1919-м – все они были вызваны одной причиной: качеством государства. Этим я хочу сказать, что пора прекратить путать формальные признаки государства – наличие правительства с его министрами, института суда, прокуратуры, полиции, армии, системы местных властных институтов – с государством в качественном его понимании. Нужно найти ответ на вопрос: что означало в 1920-х для казахов, всегда живших в обществе с родоплеменной структурой, централизованное государство? Что оно означает для казахов даже сегодня? Каким видит, к примеру, казахский министр свою роль в этом государстве? Каково призвание этого министра в смысле, в котором его понимают немцы, – von Beruf?

CENTRASIA . RU . Н.ДАУТБЕККЫЗЫ – «Чем закончилась «цыганизация» Великой Степи? Ответ: голодомором и политическими репрессиями» — Из массы духовно деградирующих казахов XIX века стали как грибы после дождя плодиться певцы и певички, посредственные горе-поэты и музыканты — наряду с безблагодатными и скупыми «новыми баями», «алыпсатарами» (дельцы и мошенники, перекупщики скота, вышедшие на авансцену в эпоху товарно-денежных отношений). Одним из главных проявлений порчи нравов, праздности и многоглаголенья стали «тои» (пиры) и фестивали. Оболваненные властью и своими горе-лидерами, прельстившись новшествами, как, например, ежегодные ярмарки (торжища), казахи попадают под «очарование» обывательской торгово-мещанской и музыкально-развлекательной жизни при русском царе, которую, посмеиваясь, искусно поддерживали идеологи метрополии.

EHONEWS . KZ . Турар КАРИМОВ – «Чего добиваются Штаты, расширяя партнерство с Казахстаном» — В общем, на мой взгляд, цели США в отношении региона не изменились. Так, для американцев важно оторвать Казахстан и Узбекистан, а вслед и другие бывшие советские среднеазиатские республики от России, а также создать заслон на пути экономической и политической экспансии Китая. Причем действовать при Байдене янки будут не только посредством экономических и дипломатических рычагов давления на руководство стран Центральной Азии, но и через свою агентуру в лице многочисленных НПО и фондов, национал-либералов, этноцентристов, исламистов разных мастей и пантюркистов. То есть Вашингтон запустит снова свою старую шарманку с музыкой о «демократизации» и будет пытаться создать зону управляемого хаоса на периметре границ России и Китая.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперт: то, что до сих пор не произошло ощутимого роста цен на импортные товары, можно объяснить только снижением покупательской способности» — Проблемы в логистике росли все последние месяцы, – говорит руководитель Казахстанской ассоциации таможенных брокеров Геннадий ШЕСТАКОВ. – Основания для роста цен на импортные товары появились уже несколько месяцев назад, когда резко подорожали контейнерные перевозки… То, что до сих пор у нас не произошло ощутимого роста цен на импортные товары, можно объяснить только снижением покупательской способности.

365 INFO . KZ . «Марш феминисток — кто на него вышел и почему его ругают?» — «Марш феминисток», прошедший в Алматы 8 марта, это очень позитивный опыт, считает руководитель Союза кризисных центров Зульфия БАЙСАКОВА. Плохо, когда у людей накапливается недовольство, а они не могут о нем сказать. И то, что его начали высказывать противники самого явления, эксперт объяснила «двойной моралью», сложившейся в обществе.

TIME . KZ . «И на домах растут деревья» — Сможет ли Алматы вернуть себе славу города-сада? На наши вопросы отвечает руководитель управления зеленой экономики акимата Алматы Наталья ЛИВИНСКАЯ — Мы просили при незаконной вырубке компенсационные посадки с соотношением один к ста, то есть на одно снесенное дерево — сто высаженных. Нам утвердили только одно к двадцати при незаконной и одно к десяти при разрешенной. Но и это тоже хорошо, потому что такая мера очень бьет по карману, рубить деревья становится крайне невыгодно.

«Преступный подряд» — Строительство жилых домов по госпрограммам — это не только улучшение социальной обстановки и поддержка местного бизнеса, но еще и хорошая возможность обогащения для нечистых на руку чиновников. Как происходит хищение госсредств, наглядно продемонстрировал экс-глава отдела строительства Жанааркинского района Карагандинской области Ербол НАЗАРБЕКОВ. После ознакомления с материалами его уголовного дела язык не повернется сказать, что отдельные обладатели властных должностей заботятся о благе граждан. Потому что для них куда важнее собственное благополучие.

AZATTYQ . ORG . ««Уставшие от бедности» Уехавшие в Южную Корею на заработки и их рассказы» — Южная Корея превратилась в пункт назначения для нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана. Они занимаются тяжелым физическим трудом на заводах, в шахтах, швейных мастерских, отправляя заработанное на родину. Азаттык записал их истории.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.