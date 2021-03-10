Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в восьми областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«11 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 11 марта временами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области в четверг ожидается снег. 11-12 марта местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 11 марта 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, 12 марта местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 11-12 марта ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 11 марта 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, 12 марта порывы 15-20 метров в секунду.

«11 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 11 марта ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области в четверг местами ожидается гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 11 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 11 марта ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

«11 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Кызылординской области в четверг местами ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 11 марта ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

«Ночью 12 марта в Карагандинской области местами ожидается низовая метель. 12-13 марта местами туман. 13 марта ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В период 11-13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от -7-12, местами -16 до -22-27, местами -30», — предупредили синоптики.

В Туркестанской области в четверги ожидается местами ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.