Более 250 авто застряли на дорожных постах из-за непогоды в ЗКО

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Более 250 авто застряли на дорожных постах из-за непогоды в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 12 участков автодорог республиканского и 51 участков автодорог областного значения в шести регионах: Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях. На постах в Западно-Казахстанской области сосредоточено порядка 253 единиц грузовой и легковой техники», — сообщил в среду официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Он уточнил, что по состоянию на утро 10 марта по данным РГП «Казгидромет» в семи регионах объявлены штормовые предупреждения (Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей).

«За прошедшие сутки в связи со сложными погодными условиями на автодорогах республики из снежных заносов территориальными подразделениями МЧС вызволено 64 единицы техники, спасено и эвакуировано 125 человек. В ситуационном центре МЧС работает республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы функционируют в ДЧС Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей», — добавили в МЧС.

Всего, по данным ведомства, в неотложных работах задействовано 423 человека и 301 единицы техники МЧС, МВД, акиматов и дорожных служб.