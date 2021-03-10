Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Похолодание ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В тыл циклону, с которым наблюдаются обильные осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться холодный северо-западный антициклон. С ним ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 11-13 марта.

На южные регионы страны, как ожидается, повлияет выход циклона из районов Средиземного моря, который принесет осадки, местами сильные (дождь, снег).

«Местами будут наблюдаться туман, метель, гололед, усиление ветра», — добавили синоптики.