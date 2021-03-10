Алматы. 10 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дело о вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы поступило в суд, сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

«Данное дело поступило в Алмалинский районный суд. Гражданка Н. обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК. Главное судебное разбирательство назначено на 19 марта на 17.00», — сообщил Жарылкасын в среду.

Напомним, в ноябре 2020 года в Алматы у магазина Sulpak были вырублены здоровые деревья. Инцидент вызвал массовое возмущение среди горожан. 24 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование по факту вырубки деревьев на Толе би. В итоге прокуратура сообщила, что начато уголовное расследование, состав правонарушения которого позже был переквалифицирован на часть 2 статьи 339 (незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частями или дериватами) УК РК. 25 ноября очевидец происшествия Диляра Бисенова сообщила, что полицейские, которых она вызвала ночью из-за вырубки деревьев, уговаривали ее пойти домой – в прокуратуре Алматы заявили, что проверяют действия полицейских. Также выяснилось, что вырубленные деревья – это дуб черешчатый, занесенный в Красную книгу, который является редким исчезающим видом.