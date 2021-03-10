Более Т73 млн готовы потратить на проектирование дорог в одном из микрорайонов Алматы

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Казахстан – 100 лет назад. Март 1921 года Казахстан – 100 лет назад. Март 1921 года
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Алматы. 10 марта. КазТАГ – Более Т73 млн готовы потратить на проектирование дорог в одном из микрорайонов Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»; наименование – работы по технологическому проектированию; дополнительная характеристика – разработка проектно-сметной документации по строительству дорог в микрорайоне «Рахат-Мадениет» в Алатауском районе; плановая сумма – Т73 233 981», — говорится в описании лота, размещенного в среду на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 17 марта в 20.13 и завершится 2 апреля в 20.13.

Затраты рассчитаны на двухлетний период: в первый год городские власти намерены потратить Т44 642 857,14, во второй – Т28 591 123,86.

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