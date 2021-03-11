Что волнует душу казаха (в первой декаде марта)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Первый мартовский обзор казахской прессы» — 175-летие автора поэмы «Ленинградцы, дети мои!». Советская история и казахский акын (сказитель-импровизатор, представитель традиционного песенно-музыкального искусства кочевников) неразрывно связаны. Хотя революция случилось, когда акыну было уже 70 лет, он вписал свое имя на скрижали строительства социалистического Казахстана – Казахской Советской Социалистической Республики.

Поистине Джамбул ДЖАБАЕВ имеет уникальную творческую судьбу. И его почитали далеко за пределами советского Казахстана. Еженедельник Союза писателей «Қазақ әдебиеті» опубликовал отрывок из статьи, датируемой 1996 годом, Мухтар МАГАУИНА «Ұлылар туады, бірақ Жамбыл қайталанбайды» («Великие родятся, но Джамбул не повторится»). В этой публикации описывается поездка группы казахских литераторов в далекую Якутию.

Далее он – заметим 25 лет тому назад! – обрывает все разговоры о том, что будто бы Джамбул придуманный феномен, или как сегодня принято говорить, «фейк»: «Джамбул никем вручную не сделан, он последний подарок нам от традиций великих сказителей степи прошлого, он донес эту традицию из средних веков на сцену Империи двадцатого века. Поэтому нам следовало бы чтить дух Жаке и безусловно уважать».

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Без русскоязычных суффиксов «-ов» и «-ев» в казахских фамилиях и именах началась путаница» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Канибека АБДУОВА о новом формате казахских фамилий. По словам автора, с тех пор как из фамилий начали убирать русскоязычные суффиксы «-ов» и «-ев», люди начали путать, где имя человека, а где его фамилия. По его мнению, всему виной нарушение порядка слов казахского языка — «Когда обучали нас, были имя и фамилия, а в русском языке ФИО. И все нынешние документы подстроились под требования русского языка. Необходимо это исправить, иначе совсем стыдно перед казахским языком», ― подытожил автор.

Досымжан НАУХАНОВ — «Шествие феминисток — пропаганда безнравственности» — Адвокат Ляззат АХАТОВА на странице ФБ поделилась своим мнением о прошедшем митинге феминисток, пишет Skifnews.kz.

Ахатова отметила, что подобные митинги якобы в защиту прав женщин на самом деле проходят под флагом ЛГБТ и пропагандируют безнравственность — «Раньше мы видели такие демонстрации в западных странах, но теперь они достигли казахских земель. Там, где наши предки боролись до последней капли крови, их потомки, ставшие лесбиянками и геями, борются не за землю, а за «утробу».

«В советское время казахи сыграли важную роль в отношениях с арабскими странами» — Об этом заявил дипломат, кандидат исторических наук Рустем КУРМАНГОЖИНОВ на собрании, посвященном памяти Болатхана ТАЙЖАНА, пишет baq.kz.

Рустем Курмангожинов отметил, что лично работал в МИД с Болатханом Тайжаном — дипломатом по призванию.

«В советское время он много сделал для улучшения дипломатических отношений с зарубежными странами. Тогда дипломатия на арабском и китайском направлениях ценилась высоко, потому что было очень сложно изучать языки этих стран. В 1964 году Болатхан Тайжан работал в посольстве в Египте. Для советской власти это было стратегическое место. Позже он дважды, во время гражданских воин, работал в посольстве в Йемене. Многое о его работе неизвестно, все было засекречено. Но я думаю, что именно он был посредником между лидером страны и оппозицией», — вспоминает Курмангожинов.

«Как не быть страной Бората?» — Доктор физико-математических наук Аскар ЖУМАДИЛЬДАЕВ заявил, что для мирового признания надо хоть что-то сделать, пишет Skifnews.kz.

«Сейчас никого не удивишь мясом, кумысом, шубатом. Никому, кроме казахов, это не нужно. Я всегда говорил об этом. Кому нужен поэт Мукагали? Он никому не нужен, кроме казахов. А что касается еды, она есть у всех и везде. Кого вы собираетесь этим удивить?

Поэтому если мы не хотим быть страной Бората, если не хотим, чтобы над нами смеялись, необходимо самим производить новейший продукт мирового уровня.

А для производства такого продукта казахам нужны новые технологии. Нужен человек, который придумает технологию, и завод, который начнет производить продукцию. Нужен лидер, который это понимает, и команда, которая его поддержит.

Смешно думать, что мы добьемся признания мира, только говоря об этом, но ничего не делая», — сказал Аскар Жумадильдаев.

«Казахская степь уже 70 лет поет песни Шамши Калдаякова» — Музыкальный театр юного зрителя в Нур-Султане представил премьеру мюзикла «Шамши», посвященного 30-летию независимости. Режиссер-постановщик Асхат МАЕМИРОВ рассказал Вaq.kz об особенностях постановки.

Шамши посвятил песни каждому холму, каждому камню и каждому населенному пункту Казахстана — «Вот уже 70 лет казахская степь поет песни Шамши. Как автор нашего государственного гимна «Менің Қазақстаным», он и сегодня продолжает вносить свой вклад в формирование у наших детей чувства национального духа и патриотизма», — сказал он.

Ведь несмотря на популярность песен Шамши Калдаякова, мало кто знает о его жизни — «Его не взяли в Союз композиторов. Звание «Народный артист» он получил незадолго до своей кончины. Творческих вечеров, посвященных этому человеку, было тоже незаслуженно мало. Но вся казахская степь росла с песнями Шамши. В них казахский быт, казахский характер, казахская степь, все», — сказал Асхат Маемиров.

«Иностранцы мечтают жениться на казашках» — 34-летняя Ботагоз КОМАН, уроженка Кызылорды, переехала в США в 2006 году и в настоящее время живет в Нью-Йорке. В интервью Stan.kz она рассказала, почему уехала и возвращаться не собирается.

— Наши земляки из Казахстана организовали В Нью-Йорке уроки казахского языка и игры на домбре, а также казахской истории и культуры. Это как своего рода послание: «Ты казах, не забывай о своем происхождении».

В США 50 штатов, и в каждом есть казахская диаспора. Все сплоченные. Мы открыли свой фонд. В прошлом году с июля по сентябрь собрали средства, приобрели на них маски, санитайзеры, аппарат искусственного дыхания и отправили все это в Казахстан.

Вот что я скажу казахским парням: где бы ни была казахская девушка, она всегда будет выделяться своим благородством и воспитанием. И если вы не будете их ценить, они выйдут замуж за иностранцев и будут рожать сыновей другой национальности.

«В новом алфавите заложена угроза казахскому языку» — Новый алфавит должен соответствовать языковой культуре казахского народа. Об этом говорит председатель Западно-Казахстанского филиала международного общественного объединения «Общество казахского языка», кандидат филологических наук Болат ЖЕКСЕНГАЛИЕВ, пишет Abai.kz.

«Можно ли назвать алфавит национальным, если в нем есть группа иноязычных букв (v-в, f-ф, i-и, h-х)? Авторы усовершенствованного алфавита утверждают, что с этими буквами есть тысячи слов, а потому сразу их заменить нельзя. Например, с буквой «v» в казахском языке насчитывается более трех тысяч чуждых слов.

Очевидно, что большое количество слов, написанных чуждыми для казахского языка буквами, является угрозой его безопасности. Когда же мы сможем избавиться от них? Это пример того, что часть современного казахского общества до сих пор не верит в потенциал казахского языка», — сказал Болат Жексенгалиев.

«Почему казахи не хотят возвращаться на родину» — Наш соотечественник Бешир КОСЕ вырос в Турции, но чтит традиции казахов, учит этому молодых, однако менять страну жительства не собирается. В интервью Stan.kz он заявил, что привык к другому образу жизни.

— В свое время некоторые казахи из Турции в рамках госпрограммы переселились в Казахстан. Но 70 семей не смогли привыкнуть к новому образу жизни и вернулись. Нам сложно адаптироваться в Казахстане, наш уже привычный образ жизни отличается от вашего. Например, в Казахстане часто говорят по-русски, к этому мы привыкнуть уже не сможем.

Я лично переезжать не планирую, ведь и в чужой стране должен быть казах, который будет популяризировать казахские традиции. Мы представляем свою культуру в другой стране.

На улице, рынке и на работе мы разговариваем по-турецки, но дома ведем настоящий казахский образ жизни. 40 лет общаемся с турецкими братьями, но родными все же не стали и не переняли их обычаи и традиции.

«Салафиты делают из маленьких детей религиозных зомби» — В мечети «Шайман ата» в Сарыагаше детей на 40 дней сажают за занавеску и насильно заставляют учить Коран, заявила в ФБ общественница Амина СМАГУЛОВА.

В доказательство своих слов Смагулова приводит видеозапись, на которой маленькие дети, сидя за занавесом, читают Коран. Что интересно, этот ролик она нашла в Сети как свидетельство глубокой религиозности юных казахстанцев. В сопровождающем тексте говорится, что проводя подобным образом по несколько часов в сутки, дети заучивают Коран всего за 40 дней.

Однако общественница сомневается, что делают они это добровольно и по велению сердца. Она отмечает, что насильственное вовлечение малолетних в религию является противоправным деянием. И говорит, что больше это смахивает на религиозную тюрьму.

Назира ДАРИМБЕТ – «Благодарите на казахском — журналист посоветовал учить госязык» — Кого и как благодарили казахстанцы в День благодарения, пишет интернет-издание Dalanews.

«1 марта в Казахстане — День благодарности. В этот день многие казахстанцы благодарили друг друга. В первую очередь, конечно, выражали благодарность Всевышнему, возможно, это говорит о том, насколько казахстанцы стали религиознее в последние годы. Но, что интересно, никто почему-то не благодарил власти. Многие считают, что в этот день благодарность получать должен казахский народ от представителей других национальностей. Может, с одной стороны, это и верно. На ТВ, в социальных сетях было много благодарностей в адрес казахов от немцев, корейцев. Особенно искренними были слова благодарности на казахском от пожилой немки из Германии бывшим землякам в Караганде. Но в этот раз не заметил нигде выражения благодарности от дунган, может, просто упустил. Известно, что в последнее время власти придумали несколько праздников, внесли их в календарь. День благодарности как-то сразу прижился. Вообще, представители других национальностей давно уже говорят, что казахи помогли им выжить в сложные времена. Хотелось бы, чтобы они уже выучили язык, выражали благодарность на казахском. Это было бы очень гармонично. Тогда благодарность точно найдет своего адресата», — написал журналист Нурлан ЖУМАХАН.

Stan рассказывает историю девушки легкого поведения из Кызылорды, которая за время пандемии переквалифицировалась в работницу общепита.

27-летняя Гулназ со студенческих лет зарабатывала на жизнь торгуя телом. После школы обычная девушка из села не смогла поступить в вуз и пошла учиться в колледж. Во время учебы ей часто не хватало денег на жизнь, она подрабатывала официанткой, но этого было недостаточно. И однажды по совету подруги она согласилась попробовать себя в новой профессии.

«Моим первым клиентом был мужчина старше 40 лет, я тогда еще была девственницей, чему он очень обрадовался, заплатил аж 300 долларов. После окончания колледжа поехала в родное село, но работы там не было, и я вернулась в город. Опять занялась прежним ремеслом, мои родные думали, что я работаю в туристическом агентстве. Неплохо зарабатывала, отправляла каждый месяц деньги родственникам. С началом пандемии ситуация сильно изменилась. До всего этого у меня были даже клиенты, которые предлагали стать второй женой. А сейчас мужчинам не до этого. Клиентов нет. Некоторое время я тратила деньги, которые скопила ранее. Но потом они закончились, нечем было платить за квартиру, и я пошла работать посудомойкой в кафе. Конечно, там заработки небольшие, но на жизнь хватает. Сейчас там работаю, не хочу возвращаться к прежней жизни. Здесь никто не знает о моем прошлом. Мне иногда страшно: вдруг я встречу бывших клиентов? Хоть я и зарабатываю сейчас не много, зато на душе спокойно. Мне 27 лет в этом году исполнилось, многие мои ровесницы создали уже семьи. Конечно, я уже не чистая девушка, но мне хочется встретить человека, который не будет упрекать меня моим прошлым. Хочу создать семью, иметь детей, обрести женское счастье», — рассказала она в интервью изданию.

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