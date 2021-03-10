Алматы.10 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Празднование Наурыза запретили в Алматы в связи с карантинными ограничениями.

«Акимам районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить: (…) 2) запрет организации и проведения массовых празднований «Наурыз» и других праздничных корпоративов», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина в среду.

Кроме того, запрещается «проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей».

Также запрещается проведение совещаний и заседаний в очном режиме.

При этом деятельность организаций, использующих приложение Ashyq, разрешена.

«Запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте Ashyq), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор, лото и игровых клубов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах», — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 13 марта.