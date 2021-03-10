Нур-Султан и Алматы вошли в «красную» зону по коронавирусу

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Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Нур-Султан и Алматы вошли в «красную» зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в среду матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, пока находятся лишь Нур-Султан и Алматы.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Атырауская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «зеленой» зоне.

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