Пересмотреть предельные цены на лекарства в Казахстане требуют депутаты

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пересмотреть предельные цены на лекарства требует депутат мажилиса Айгуль Жумабаева.

«Как мы и предупреждали, уже в феврале из продажи пропал целый ряд препаратов, среди которых: «Кардиомагнил», «Аспирин», «Ибуфен», «Эреспал», «Гепарин», «Суммамед» и другие. Об этом сообщают не только бизнес-ассоциации, но и СМИ по жалобам граждан. Предварительный анализ только 2/3 перечня нового проекта приказа показал, что на оптовых складах уже нет 70 наименований, по которым существенно снижена цена. Стали дефицитом «Ксарелто», «Клексан» для инъекций, крайне необходимый беременным женщинам, на который установлена оптовая и розничная цены в Т11 603 и Т13 тыс. соответственно. Аптеки закупали его по Т17-19 тыс., и теперь их вынуждают реализовывать этот препарат с убытками для себя», — сказала Жумабаева на заседании мажилиса в среду.

Она напомнила, что депутаты предупреждали о риске возникновения такой ситуации еще 27 января.

В связи с этим депутаты потребовали еще раз пересмотреть предельные цены на лекарства.

«В этой связи, депутаты фракции «Ак жол» повторно обращаются с требованием еще раз пересмотреть предельные цены с учетом возможных последствий для обеспечения населения всем комплексом необходимых препаратов, а также установить переходный период для реализации препаратов, закупленных аптеками до введения в действие приказа от 31 декабря 2020 года», — подчеркнула Жумабаева.