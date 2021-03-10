Государственной идеологии без победы над коррупцией не построить 10.03.2021 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 84 0 Публицист Адил Мукашев о необходимости «чистки» в рядах правоохранительных и фискальных органов Похожие материалы: И как бы Казахстан ни хотел «похоронить» солидарную систему, выплачивать пенсии из государственной казны ему придется очень долго Казахстан к 2025 году планирует построить пять нефтегазохимических заводов Вертолетную площадку хотят построить в 2021 году в урочище Туюк-су в горах Алматы «Бронза» нашего дзюдоиста на турнире «Большого шлема», победы баскетбольной сборной, финиш биатлонного чемпионата мира и новый формат розыгрыша футбольного Суперкубка РК «На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить». «Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык?». «Подгнивший культурный слой?». «Есть деньги на еду, но нет на одежду — появляется новый слой общества?»