Признаки ценового сговора увидели в действиях более чем у трети крупнейших птицефабрик РК

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Признаки ценового сговора увидели в действиях более чем у трети крупнейших птицефабрик Казахстана, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«Из 34 крупнейших птицефабрик у 13 выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц. За два месяца с начала года рост стоимости яиц составил +11,5 % (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цены на 1,4%). В регионах больше всего яйца куриные подорожали в городах Семее – 22,4%, Усть-Каменогорске – 21,6%, Костанае – 16,5%, Жезказгане – 15%, Алматы – 13,4%, Актау – 13,3%, Павлодаре – 13,7%, Уральске – 11,8%, Талдыкоргане – 12,3%», — сообщили в агентстве в среду.

В ведомстве отметили, что в связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 13 производителям куриных яиц (Шымкента, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской,Жамбылской, Атырауской областей).

«В случае неисполнения уведомления в месячный срок в соответствии с Предпринимательским кодексом антимонопольный орган инициирует расследование. В то же время на резкое повышение цен повлиял ряд факторов. Это вспышка птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц на 15%, увеличение стоимости кормов на 150%. В настоящее время птицефабрики ТОО «Адель-кус», ТОО «Алекри», ТОО «Алсад», ТОО «Алель Агро», ТОО «Агроинтерптица». ТОО «Майкудукская птицефабрика», ТОО «Сары-булак» и ТОО «Бишкульская птицефабрика» не производят куриные яйца в связи с падежом птиц», — добавили в АЗРК.