Сакские курганы уничтожают в 200 метрах от акимата одного из районов Алматы

Алматы. 10 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сакские курганы уничтожают в 200 метрах от крыльца акимата Наурызбайского района Алматы, передает корреспондент агентства.

«Этот могильник мы условно называем «могильник Акжар», потому что он находится недалеко от поселка Акжар. На данный момент визуально фиксируется четыре кургана. Это курганы сакской эпохи предварительно датируются, потому что мы еще не исследовали их. Но по предварительным оценкам они датируются примерно VII-IV веком до н.э. Это довольно распространенный тип памятников на территории Алматы и Алматинской области – такой же тип курганов того же времени как Золотой человек. Сами курганы земляные и только по краю видно, что они оконтурены каменными кольцами. Эти курганы вытянуты в одну цепочку с юга на север и северные курганы 3 и 4 подвергаются разрушению. На краю курганов 4 и 3 располагается земляной карьер, и часть насыпи уже повреждена во время разработки этого карьера», — рассказал сотрудник института археологии имени А.Х.Маргулана Ерлан Казизов агентству КазТАГ в среду.

Он отметил, что в данный момент поврежденную часть кургана пытаются засыпать строительным мусором.

«Карьер где-то 50 на 70 метров и 7-8 метров глубиной. На данный момент этот карьер уже засыпается. Там недалеко есть строящийся микрорайон. И техника откуда-то с того района ездит и засыпает этот карьер. В свое время им понадобился то ли песок, то ли земля, а сейчас они скрывают, наверное, свое «место преступления» и активно засыпают его строительным мусором. Во время нашего посещения мы как раз сфотографировали технику, которая туда приехала и высыпала строительный мусор», — сообщил ученый.

По словам Казизова, курганы были внесены в свод памятников еще в 2016 году.

«Они вообще не изучены были. В 2016 году по запросу акимата мы с коллегами проводили экспертизу. По закону любой земельный отвод, который делается, проходит археологическую экспертизу. Мы выявили четыре кургана, определили охранную зону, всю информацию об этих памятниках мы предоставили в акимат. В том же году эти курганы были внесены в свод памятников Алматы. На эти памятники есть паспорта, они должны находиться под охраной. Но, к сожалению, то ли по незнанию, то ли по злому умыслу, на данной территории начата разработка карьера», — добавил он.

Как рассказала журналист Ольга Гумирова, сообщившая о происходящем в социальных сетях, курганы находятся в 200 метрах от акимата Наурызбайского района Алматы. При этом с крыльца акимата прекрасно видно работающую на курганах тяжелую технику.

И археологи, и агентство КазТАГ обратились в акимат Алматы за разъяснением. Ответ пока не получен.