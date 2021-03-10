Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Расследования в отношении ряда производителей хлеба и подсолнечного масла начаты в Казахстане, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«С начала 2021 года антимонопольным органом в связи с неисполнением уведомлений о снижении цен назначено шесть расследований в отношении двух производителей хлеба, двух производителей подсолнечного масла и двух торговых сетей», — сообщили в ведомстве в среду.

В АЗРК добавили, что на текущей неделе приняты новые меры реагирования.

«Направлено 25 уведомлений о снижении цен: 13 производителям яиц; семи производителям подсолнечного масла; двум оптовым поставщикам сахара; трем оптовым поставщикам гречневой крупы. По этим товарным позициям за два месяца произошел наибольший рост цен – от 3% до 11%. Запрошена информация по товарным позициям социально значимых продуктовых товаров (СЗПТ), где рост цен в отдельных регионах также превысил 3%. Это производители хлеба, муки, мяса кур, макарон (рожки), молока, кефира, творога, масла сливочного. В течение 10 дней после установления признаков нарушения в отношении них также будут приняты меры реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, по данным АЗРК, антимонопольным контролем охвачено 12 товарных рынков СЗПТ и практически все их крупные производители и оптовые поставщики.

«Остальные товарные позиции – это плодоовощная продукция с сезонным ростом цен или товарные рынки, где индекс роста не превышает уровень прошлого года. В свою очередь, сельхозпроизводители в качестве причин повышения цен отмечают сокращение объемов производства яиц на 15% в связи с падежом, увеличение стоимости кормов на 150%, массовый вывоз сырья – подсолнечника, рост стоимости сырого подсолнечного масла на 30%, увеличение стоимости тростникового сахара-сырца на 25 %, сокращение посевных площадей гречихи на 40%. В этой связи антимонопольным органом внесены предложения в разрабатываемую правительством дорожную карту по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по каждому проблемному рынку СЗПТ», — заключили в агентстве.