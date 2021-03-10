Депутат: Взносы в ЕНПФ и фонды страхования составили Т1,8 трлн – это больше, чем КПН

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), а также в фонды социального и медицинского страхования составили Т1,8 трлн, оставаясь вне контроля парламента и счетного комитета, заявил депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

«В 2020 году суммарные взносы и отчисления во внебюджетные фонды: ЕНПФ, социального и медицинского страхования, составили Т1,8 трлн – больше, чем поступает КПН (корпоративный подоходный налог – КазТАГ) в республиканский бюджет», — сказал Жамалов, оглашая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.

По его словам, сейчас расходы внебюджетных фондов остаются вне контроля парламента и счетного комитета, а это – миллиарды тенге. К примеру, в 2019 году административные расходы ЕНПФ превысили Т11,8 млрд, государственного фонда социального страхования – Т1,9 млрд.

В 2019 году административные расходы АО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) превысили Т5,8 млрд. Из них на оплату труда было израсходовано Т4,4 млрд.

«Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится Т434 тыс. в месяц – в два раза выше средней зарплаты по стране», — отметил депутат.

Финансовая отчетность по фонду показывает, что четырем членам правления было выплачено вознаграждение на сумму порядка Т77 млн, по Т19 млн на каждого, добавил депутат.

«Председатель правления ФСМС отказался публично называть свою зарплату. И это – в госфонде, который содержится за счет взносов и отчислений граждан», — возмутился Жамалов.

Напомним, 20 января председатель правления ФСМС Болат Токежанов отказался назвать свою зарплату, однако редакции КазТАГ стали известны размеры вознаграждений предыдущего руководства фонда. Как заявил Токежанов, схема окладов ФСМС была утверждена в 2017 году советом директоров, и с тех пор она не менялась. Таким образом, даже если взять за основу среднее арифметическое значение (Т1 788 244,75 в месяц на топ-менеджера или Т21 458 937 в год), то получится, что действующее руководство фонда в составе пяти человек получает порядка Т107 млн в год. Для сравнения – официальная минимальная заработная плата на 2021 год составляет Т42,5 тыс. (42500 тенге), это более чем в 42 раза меньше, чем в среднем, вероятно, прямо сейчас зарабатывают представители топ-менеджмента ФСМС.

Отказ Токежанова раскрыть размер своей зарплаты уже вызвал возмущение казахстанцев, многие считают недопустимой формулировку «коммерческая тайна» в отношении некоммерческого акционерного общества, которым является ФСМС. Также общественность указывает на то, что обязательность взносов не является добровольной, фонд получает средства от населения Казахстана, таким образом и топ-менеджент фонда получает зарплату фактически из народных денег, но сколько именно берет у народа за свои «услуги», не раскрывает, ссылаясь на некую «коммерческую тайну».

Отметим, что назначению Токежанова на пост главы ФСМС предшествовал скандал, разгоревшийся в Казахстане в разгар пандемии коронавируса. Так, 10 июля 2020 года на расширенном заседании правительства Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФСМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФСМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Токежанов возглавил ФСМС 12 июля 2020 года.