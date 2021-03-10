Токаев принял генсека ОДКБ

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации», — говорится в сообщении в среду.

Зась также доложил о проводимой секретариатом ОДКБ работе по реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

«Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала», — добавили в Акорде.