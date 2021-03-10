Казахстан – 100 лет назад. Март 1921 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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2 марта 1921 г.

Президиум Букеевского губкома назначил Г. Нугманова ответ. секретарем губкома (вместо Сереченко), Асеева – зав. ОРГИ, Музафарова – зав. АПО, Уразбаеву – зав. женотделом, Джатебаева – управляющим делами. Решено оставить Разуваева секретарем горкома. [16 марта 1921 г. президиум Букеевского губкома в связи с отъездом ответ. секретаря [Урдинского] горкома к новому месту службы в Астрахань, возложил обязанности секретаря на Сереченко. В мае президиум губкома назначил ответ. секретарем губкома Л. Атаянца, Н. Манаева – зав. АПО (вместо Маметова). 5 мая 1921 г. Асеев освобожден от должности зав. ОРГИ с оставлением членом президиума; зав. отделом назначен Сереченко. После IV губернской партконференции (июнь) президиум губкома избрал ответ. секретарем Манаева, Варламова – зав. ОРГО, Маметова – зав. АПО, Уразбаеву – зав. женотделом. На следующем заседании президиум губкома освободил Манаева от обязанностей ответ. секретаря по его просьбе, т.к. «он не сможет справляться с этими обязанностями. Ответ. секретарем избран Л. Атаянц, а Манаев — зав. АПО (вместо Маметова)]

3 марта 1921 г.

Президиум Казоблбюро утвердил Маркевича членом коллегии Наркомата просвещения –начальником Главного управления профессионального образования.

Кисликин утвержден членом коллегии НКВД.

6–10 марта 1921 г.

В Москве прошло 2-е «Всероссийское совещание коммунистов тюркских народов». От Казахстана выступили М. Мурзагалиев: Центральное бюро агитации и пропаганды среди тюркских народов при ЦК РКП(б) (ЦБАТН) «не учитывает специфических особенностей края… не интересуется положением дел среди казахов, ведущих кочевое хозяйство» и С. Мендешев: «…у нас такого разделения [на казахских и русских коммунистов] нет, какие взаимоотношения бывают у коммунистов, такие и у нас… языками декретов КазЦИК являются казахский и русский, но мы чисто слепого фанатизма не придерживаемся, когда возможно, где целесообразно, там мы вводим родной язык: для русского населения свой русский, для казахов, если они по-русски не знают, казахский язык». Совещание постановило «рекомендовать местным парторганизациям научить узбекского, казахского и киргизского батрака азбуке коммунизма, чтобы он начал строить на Востоке настоящую Советскую власть. Для этого необходимо готовить кадры из местных национальностей. От этого зависит судьба всех завоеваний на Востоке». Отметив «слабую постановку работы в Казахстане» решено предложить новому составу ЦБАТН «помочь Казахскому обкому партии путем посылки партработников и снабжения политической литературой на казахском языке». В состав ЦБАТН от Казахстана переизбран С. Мендешев.

8 марта 1921 г.

Пленум Казпартбюро ввел в состав Казбюро РКСМ Тубина постоянным членом, Анохина – представителем облбюро.

Коростелева, как назначенного ЦК в состав Казбюро, решено считать членом Казпартбюро.

Д. Адилев откомандирован для работы в Наркомате просвещения.

14 марта 1921 г.

ЦИК ТАССР постановил: гор. Верный переименовать в гор. Алма-Ата.

17 марта 1921 г.

Президиум Казоблбюро распределил прибывших из ЦК РКП(б): Барча Вигалок – оставить на работе в Казпартбюро [в апреле 1921 г. подписывает документы как зав. орготделом Казобкома партии], Бамдас Вигалок – передать в Казбюро ЦК РКСМ.

21 марта 1921 г.

ЦК РКП(б) утвердил Казпартбюро в составе: В. Радус-Зенькович, А. Авдеев, А. Анохин, П. Журевский, М. Мурзагалиев, М. Саматов, С. Мендешев и А. Джангильдин.

ЦИК КАССР постановил: для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного распоряжения землевладельцев и скотоводов своими хозяйственными ресурсами и для укрепления и поднятия производительности земледельческого и скотоводческого хозяйства крестьянского и трудового киргизского народа, а также в целях точного установления падающих на земледельцев и скотоводов государственных обязанностей – разверстка как способ государственных заготовок продовольствия, скота и фуража заменяется натуральным налогом.

22 марта 1921 г.

В Ташкенте вышел первый номер газеты «Жас алаш».

24 марта 1921 г.

В гор. Омск прибыла и приступила к работе «Чрезвычайная полномочная комиссия КЦИК по приему и организации управления Семипалатинской и Акмолинской губерний» в составе: С. Мендешев (председатель), И. Заромский, А. Досов. А. Алибеков, С. Сейфуллин (члены). 26 марта выделено бюро «для общего руководства и обеспечения постоянной работы»: два представителя Сибревкома и от КАССР – С. Мендешев и И. Заромский

Март 1921 г.

Нарком юстиции Г. Алибеков «в связи с отъездом по состоянию здоровья и для оказания поддержки в деле организации народных судов» временно сдал должность наркома С. Арганчееву [К исполнению обязанностей наркома Алибеков не вернулся, формально занимая должность до октября 1921 г. В 1923 г. он умер в Уральской области].

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