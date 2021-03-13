Алматы. 13 марта. КазТАГ – 14 рейсов задерживаются и один отменили после авиакатастрофы в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.

По состоянию на 19.00 в субботу, согласно онлайн-табло аэропорта Алматы, задерживаются вылет четырех рейсов в Нур-Султан, двух рейсов в Семей, а также вылеты в Костанай, Павлодар, Караганду и Актау. Вместе с тем, задерживается два вылета в Ош.

На прилет задерживаются рейсы из Актау и Караганды, отменен прилет из Мале.

Напомним, 13 марта в 17.21 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнование родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.