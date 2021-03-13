Алматы. 13 марта. КазТАГ – Стали известны имена погибших в авиакатастрофе Ан-26 в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.

По информации источника МИА КазТАГ, в крушении военного самолета погибли майор Габит Барлыкбаев 1987 года рождения, старшие лейтенанты Досжан Баймуратов 1987 года рождения и Мухтар Сагинбаев 1995 года рождения, а также сержант Евгений Васильков – 1986 (по другим данны – 1987) года рождения.

Напомним, 13 марта в 17.21 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнование родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.