МЧС официально подтвердило крушение военного самолета в аэропорту Алматы

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Министерство по чрезвычайным ситуациям официально подтвердило крушение военного самолета в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.

«13 марта в 17.25 поступила информация от диспетчерской службы аэропорта Алматы о том, что в 17.22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан–Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы», — сообщил в субботу официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По его словам, на месте находятся расчеты пожарной части-11 (1, 2); девять человек, одна единица техники, один кинологический расчет Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО); пять человек, одна единица техники Службы спасения Алматы. На месте также работает четыре единицы техники СПАСОП и две единицы техники ГУ «СПиАСР» Алматинской области.

«Возгорание самолета ликвидировано. На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района», — уточнил Уали.

Напомним, 13 марта в 17.21 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ.