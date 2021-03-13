Алматы. 13 марта. КазТАГ – Горячую линию запустили для консультации пассажиров после авиакатастрофы в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Для консультации пассажиров задерживающихся рейсов в/из аэропорта города Алматы ситуационный центр АО «Авиационная администрация Казахстана» запустила телефон горячей линии по номеру 8 7172 798 229. Пассажиры могут получить информацию по вопросам статуса рейсов, их задержки и отмены. Колл-центр будет работать до 24.00», — сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, 13 марта в 17.21 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек. Агентству КазТАГ стали известны имена погибших. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнование родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.