Макса Бокаева и наблюдавшего за его пикетом задержали в Атырау

Атырау. 13 марта. КазТАГ – Известного казахстанского гражданского активиста Макса Бокаева и общественника Касыма Кожантаева, наблюдавшего за его пикетом, задержали в Атырау, передает корреспондент агентства.

«Я сегодня провел пикет в 12.30 по времени Атырау перед зданием городского отдела полиции. Мне, по крайней мере, минут семь удалось высказать свое мнение. (…) Потом подошел сотрудник управления внутренней политики городского акимата, подошел заместитель начальника городского управления полиции, и они потребовали прекратить пикет, утверждали, что это незаконно. После того как я продолжил излагать свои мысли меня и одного из наблюдателей – это (Кожантаев – КазТАГ) гражданский активист, местный житель – нас забрали в здание полиции», — сообщил Бокаев редакции КазТАГ в субботу.

Говоря о причинах выхода на пикет, он отметил, что «первый звонок прозвенел» 11 марта.

«Все началось с того, что позавчера на Т145 850 оштрафовали жительницу Атырау за то, что она участвовала в митингах. Эта женщина решила не подавать апелляцию из-за давления родственников. У нее родные работают – кто-то в правоохранительных органах, кто-то в государственных организациях, и вот все на нее, оказывается, набросились и сказали, чтобы она прекратила свою общественную активность», — сказал Бокаев.

12 марта, добавил он, был задержан гражданский активист Алибек Мусаулы.

«Мусаулы позвонил мне и сказал, что его везут в отделение полиции, и потом буквально через полчаса я пришел в это отделение полиции, дверь не открыли, телефон его (Мусаулы – КазТАГ) был отключен, и только вечером мы узнали, что он задержан и находится в камере временного задержания. И сегодня я решил провести пикет с целью выразить свой протест против задержания Алибека и с требованиями прекратить репрессии. У нас эти репрессии то набирают ход, то замирают, но последние, по крайней мере, лет 15-20 у нас никогда эти репрессии по политическим мотивам не прекращались», — отметил известный активист.

Как уточнил Бокаев, после задержания в ходе пикета в поддержку Мусаулы его и Кожантаева продержали в здании полиции примерно полчаса.

«Потом, что интересно, меня выпустили, с меня взята объяснительная, я не стал противиться, дал им объяснительную, почему я это все сделал – я написал, что я опираюсь на нормы Конституции, и буквально после того, как я закончил писать объяснительную, меня выпустили, сказали: «Все, вы можете идти». Я выхожу из здания, звоню своему товарищу, который наблюдение проводил – его телефон был отключен», — сказал активист.

Тогда Бокаев решил провести в 14.30 новый пикет, но уже в поддержку задержанного вместе с ним Кожантаева, о чем, как рассказал он сам, предупредил по телефону алматинского общественника Рината Рафхата, с просьбой проанонсировать в социальной сети предстоящую акцию.

«После того, как я позвонил Ринату Рафхату, чтобы он разместил пост о том, что я в 14.30 опять собираюсь выходить, буквально минут через 10 освобождают Касыма Кожантаева – у него даже не стали брать объяснительную, без всяких условий его отпустили. Конечно, я этому рад. Теперь в данное время проходит суд над Алибеком Мусаулы, которого задержали вчера. Мы ожидаем, что суд закончится, и нам сообщат о результатах», — заключил Бокаев.

Макс Бокаев – гражданский активист, который вместе с другим общественником – Талгатом Аяном 28 ноября 2016 года был приговорен пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

20 мая 2020 года Бокаев, отбывая наказание в Актобе, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор в начале февраля. 22 января суд установил адмнадзор над Бокаевым сроком на три года. 4 февраля активист вышел на свободу.

Как стало известно 19 февраля, Бокаеву запретили выезжать без разрешения из Атырау и публично обсуждать важные вопросы. Полиция просила суд наложить семь ограничений в рамках установленного над известным активистом адмнадзора, суд согласился наложить четыре. В тот же день Аян сообщил, что Бокаев получил предупреждение от департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Атырауской области за дачу интервью после выхода на свободу. Как уточнил Аян, к Бокаеву пришли домой и потребовали объяснительную, однако он отказался ее писать и сказал правоохранителям, что «он будет давать интервью, это его право, запрет судебный незаконен». В КУИС вынесение предупреждения Бокаеву отрицают.