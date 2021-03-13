Военный самолет упал близ Алматы, информация уточняется

Новости 365 0

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Военный самолет упал близ Алматы, передает корреспондент агентства.

«С 17.21 аэродром Алматы закрыт. Крушение ВС Ан-26», — сообщил источник МИА КазТАГ в субботу.

По неподтвержденным данным, борт Ан-26 авиационной службы комитета национальной безопасности (КНБ) не долетел до Алматы.

«В Алматы при посадке упал военный самолет АН-26, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы». На борту находилось шесть человек, четыре человека погибли на месте, двое пострадали», — сообщил другой источник.

Видео, предположительно, разбившегося самолета, распространяют пользователи социальных сетей.

Да НУХ его… Да НУХ его…
4183

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития уточняют указанную информацию.

Похожие материалы:

  1. Уничтожившие сакские курганы близ акимата в Алматы могут отделаться адмответственностью
  2. Двое погибли, 10 человек пострадали от взрыва газа в жилом доме в Петропавловске
  3. Полиция о ДТП с участием автобуса в Алматы: Водитель не справился с управлением
  4. Эвакуированных после взрыва газа в жилом доме в Петропавловске размещают в общежитии
  5. Более 400 домов остались без отопления из-за провалившегося грузовика в Алматы